Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа

Вопрос открытых конкурсов на государственные должности в Украине снова оказался в центре внимания – и не только из-за дискуссий с международными партнерами, но и из-за серии громких кадровых решений в стратегических органах. До сих пор подход к назначениям руководства госорганов остается несистемным: вместо единого стандарта прозрачности власть часто прибегает к точечным "перезагрузкам" отдельных структур, пишет УНН.

Из-за военного положения, объявленного в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, обязанности проведения открытых конкурсов на государственные должности нет. Его отменили в начале полномасштабной войны в целях безопасности. Однако возможность прозрачных назначений остается – конкурсы законом не запрещены и в каждом случае принимается отдельное решение.

Такой подход создает опасный прецедент, когда конкурс как инструмент очищения и перезагрузки существует, но только там, где уже произошел репутационный или коррупционный провал.

Точечные решения вместо системной модели

Как объясняет член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, общего требования по обязательному проведению конкурсов нет, а изменения происходят фрагментарно.

Например, по словам народного депутата, конкурсы назначают в случаях громких скандалов, как это было с назначением руководства Бюро экономической безопасности или избранием руководства Государственной таможенной службы. Также по ее данным сейчас рассматривается возможность объявления конкурса по избранию главы Государственной службы финансового мониторинга.

В то же время, по мнению Нины Южаниной, требование проведения открытых отборов на руководящие должности в госорганах остается актуальным.

Я думаю, что она актуальна была, есть и будет. И не надо было приостанавливать эти конкурсы, хотя я понимаю, что конкурсы тоже имеют свои недостатки, и их достаточно много. Вот как оказалось, что небольшое количество подалось на конкурс главы таможенной службы, и не факт, что подаются те, которые достойны этой должности. И мы не знаем, насколько "профессионально" проходят эти все конкурсные соревнования, насколько глубоко кандидаты проверяются на понимание работы таможни - отметила нардеп в комментарии УНН.

Возобновление конкурсов - вопрос времени

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии УНН пояснила, что поэтапное возобновление конкурсов является одним из пунктов Ukraine Facility Plan, выполнение которого позволит Украине получить финансирование от Европейского Союза в размере 50 млрд евро.

По ее словам, профильный комитет сейчас работает над законопроектом № 13478-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов и усовершенствования порядка вступления, прохождения, прекращения государственной службы" для того, чтобы парламент смог его рассмотреть уже во время 15-й сессии.

Документ устанавливает четкие сроки для возобновления конкурсов на должности государственной службы категорий "А/Б/В" и предельные сроки пребывания на таких должностях, на которые назначения были осуществлены без конкурса во время военного положения. Это возвращает систему к прозрачному отбору на основе профессионализма.

Шуляк убеждена, что возобновление открытых конкурсов на должности в госслужбе станет предохранителем коррупции. "Ведь при таком условии становится меньше пространства для ручных назначений, устройства "своих людей", политического влияния на отбор на топ должности и т.д.", - подчеркнула Елена Шуляк.

А еще, по ее словам, документ обеспечивает повышение профессионализма комиссий через обязательное обучение, более стандартизированные оценки, анкеты добропорядочности для кандидатов, резервы и внутренние конкурсы.

Госавиаслужба уже сейчас нуждается в назначении руководителя через конкурс

Как писал ранее УНН, вице-премьер Алексей Кулеба предложил Правительству назначить Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы. Это назначение хотят протянуть в ручном режиме без конкурса, очевидно понимая, что вскоре открытый отбор станет обязательным.

Предыдущий руководитель Госавиаслужбы Александр Бильчук был уволен осенью 2025 года из-за решения о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd. Чиновник проигнорировал наличие в Украине сертифицированных предприятий, способных выполнять эти функции с 2014 года, после начала войны России против Украины. Его выбор пал на оффшорную структуру, которая связана с российским оборонно-промышленным комплексом. Конечным бенефициаром AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России", входящая в российский госконцерн "Ростех".

Игорь Зелинский длительное время, вплоть до февраля 2025 года, работал заместителем главы Госавиаслужбы, то есть был "правой рукой" Бильчука.

Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020-2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль России. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что очевидно является подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты с их переоформлением между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Однако уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание, что является материальным ущербом государству.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как объяснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Но сейчас вице-премьер Кулеба пытается не просто вернуть Зелинского в Госавиаслужбу, а назначить его на руководящую должность.

Правительству для этого назначения нужны результаты спецпроверки кандидата, которую в том числе проводит Служба безопасности Украины. УНН узнал, что спецслужба планирует учесть перечисленные выше факты и оценить ущерб для государства от вероятного назначения Зелинского на должность.

Предотвращать кризисы вместо тушения пожаров

Очевидно, что открытые конкурсы на должности в государственных органах должны стать системной нормой, а не реакцией на скандалы или провалы отдельных органов. Военное положение объясняет временное упрощение процедур, а также учитывает ситуацию с безопасностью, но не может оправдывать долгосрочную практику ручных назначений. Если конкурс применяется выборочно, то государство действует в режиме тушения пожаров, вместо того, чтобы использовать решение, которое будет предотвращать кризисы и снимать вопросы общества.

Выполнение обязательств в рамках Ukraine Facility Plan и возвращение открытых отборов должностных лиц может стать не формальным выполнением условий для получения финансирования ЕС, а минимизацией коррупционных рисков, повышением профессионализма руководства и уменьшением политического влияния на стратегические органы власти. К тому же, инструмент существует уже сейчас. До возвращения обязанности Правительство уже сейчас может назначать конкурсы на вакантные руководящие должности в стратегических органах, таких как Госавиаслужба.

История с возможным назначением Игоря Зелинского без конкурса лишь подчеркивает актуальность проблемы. Когда кадровое решение принимается благодаря лоббизму в ручном режиме, несмотря на серьезные предостережения относительно предыдущих управленческих решений, это создает дополнительные риски для безопасности и международной репутации Украины, а также порождает много вопросов у общества. Именно поэтому открытый конкурс должен быть не опцией, а обязательной процедурой для назначения на ключевые государственные должности.