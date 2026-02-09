$43.050.09
От ответственности не уйти ни с одной новой версией: Генпрокурор Кравченко о рассмотрении апелляции на приговор убийце Максима Матерухина

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

В Киевском апелляционном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции фуникулера. Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что позиция прокуратуры неизменна – пожизненное лишение свободы.

От ответственности не уйти ни с одной новой версией: Генпрокурор Кравченко о рассмотрении апелляции на приговор убийце Максима Матерухина

Сегодня в Киевском апелляционном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции киевского фуникулера. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко и подчеркнул, что позиция прокуратуры неизменна - пожизненное лишение свободы, передает УНН.

Детали

Генпрокурор подробнее рассказал о ходе первого заседания в Киевском апелляционном суде - о попытках защиты перевести дело в закрытый режим, циничных манипуляциях и попытках уйти от ответственности с помощью новых версий.

Уже в начале рассмотрения обвиняемый и его защита пытались перевести дело в закрытый режим: подали ходатайство о запрете фото и видеофиксации для медиа. Благодарен суду за то, что услышал аргументы стороны государственного обвинения и адвокатов потерпевших и отказал в этом ходатайстве. Это общественно резонансное дело. И я убежден: общество имеет право знать, что происходит в суде

- подчеркнул Кравченко.

Отметим, что защита обвиняемого оспаривает приговор суда первой инстанции от 22 сентября 2025 года.

Моя позиция как прокурора в этом производстве принципиальна и неизменна: приговор Шевченковского районного суда является законным и полностью обоснованным. Отсутствие раскаяния. За все время судебного процесса ни в словах, ни в поведении не было ни сожаления, ни осознания содеянного. Ничего не изменилось и сегодня. Только дерзость и циничные манипуляции

- подчеркнул Генпрокурор.

По словам Кравченко, обвиняемый снова дает противоречивые показания: на видео с бодикамер полиции он прямо сказал, что "решил сделать бросок через бедро".

Сегодня в суде мы услышали очередную версию о "случайном падении", а позже еще одну: якобы Максима "случайно толкнул кто-то другой". Свидетели подтвердили: действия были умышленными. Выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертиз однозначны: телесные повреждения Максиму нанесены в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия о неосторожности или случайности исключена

- добавил он.

Генпрокурор также подчеркнул, что в этом деле нет "серых зон".

Есть убитый ребенок. И должна быть ответственность, от которой не уйти ни одной новой версией

- резюмировал Кравченко.

Убийство на фуникулере в Киеве: приговоренный к пожизненному заключению подал апелляцию14.10.25, 12:45 • 3934 просмотра

Контекст

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

22 сентября Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову за убийство Матерухина на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого. Тогда Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что сторона обвинения по делу убийства подростка на столичном фуникулере готова к апелляции.

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного за тяжкие преступления против детей.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Министерство иностранных дел Украины
Киев