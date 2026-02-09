Від відповідальності не втекти з жодною новою версією: Генпрокурор Кравченко про розгляд апеляції на вирок вбивці Максима Матерухіна

Сьогодні у Київському апеляційному суді відбулося перше засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на станції київського фунікулера. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко і наголосив, що позиція прокуратури незмінна - довічне позбавлення волі, передає УНН.

Деталі

Генпрокурор детальніше розповів про перебіг першого засідання у Київському апеляційному суді - про спроби захисту перевести справу в закритий режим, цинічні маніпуляції та спроби втекти від відповідальності за допомогою нових версій.

Вже на початку розгляду обвинувачений та його захист намагалися перевести справу в закритий режим: подали клопотання про заборону фото та відеофіксації для медіа. Вдячний суду за те, що почув аргументи сторони державного обвинувачення та адвокатів потерпілих і відмовив у цьому клопотанні. Це суспільно резонансна справа. І я переконаний: суспільство має право знати, що відбувається в суді - наголосив Кравченко.

Зауважимо, що захист обвинуваченого оскаржує вирок суду першої інстанції від 22 вересня 2025 року.

Моя позиція як прокурора у цьому провадженні принципова і незмінна: вирок Шевченківського районного суду є законним і повністю обґрунтованим. Відсутність каяття. За весь час судового процесу ані у словах, ані в поведінці не було ні жалю, ні усвідомлення скоєного. Нічого не змінилося і сьогодні. Лише зухвалість і цинічні маніпуляції - наголосив Генпрокурор.

За словами Кравченка, обвинувачений знову надає суперечливі покази: на відео з бодікамер поліції він прямо сказав, що "вирішив зробити кидок через стегно".

Сьогодні в суді ми почули чергову версію про "випадкове падіння", а пізніше ще одну: нібито Максима "випадково штовхнув хтось інший". Свідки підтвердили: дії були умисними. Висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз однозначні: тілесні ушкодження Максиму завдані внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія про необережність чи випадковість виключена - додав він.

Генпрокурора також наголосив, що у цій справі немає "сірих зон".

Є вбита дитина. І повинна бути відповідальність, від якої не втекти жодною новою версією - резюмував Кравченко.

Вбивство на фунікулері у Києві: засуджений до довічного ув’язнення подав апеляцію

Контекст

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

22 вересня Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство Матерухіна на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого. Тоді Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції.

Доповнення

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного за тяжкі злочини проти дітей.