Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине
Киев • УНН
Более половины граждан Германии поддерживают увеличение военной и финансовой поддержки Украины, если РФ будет отказываться от мирных переговоров. 52% респондентов считают, что Запад должен усилить помощь Киеву.
Большинство граждан Германии поддерживают увеличение военной и финансовой поддержки Украины, если Россия и впредь будет отказываться от мирных переговоров. Согласно результатам опроса института Insa, проведенного для издания Bild и обнародованного 8 февраля, уровень готовности немцев помогать остается высоким, несмотря на продолжительность войны. Об этом пишет УНН.
Детали
Около 52% респондентов убеждены, что Запад должен усилить помощь Киеву в случае отсутствия прогресса в дипломатическом урегулировании. Среди них 28% немцев считают целесообразным одновременное предоставление оружия и денег, тогда как по 12% выступают за отдельные виды поддержки - либо только финансовую, либо только военную.
Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры
В то же время 35% опрошенных высказались за прекращение помощи, а 13% затруднились с ответом.
В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский08.02.26, 16:58 • 3738 просмотров
Интересным аспектом является изменение восприятия военных угроз. Хотя 54% немцев все еще опасаются нападения РФ на страны НАТО, такие как Польша или Литва, этот показатель снизился на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это свидетельствует об определенной адаптации общества к вызовам безопасности и росте уверенности в оборонных возможностях Альянса.
Готовность к активному участию Бундесвера
Данные института Forsa в рамках ежегодного отчета "The Berlin Pulse" подтверждают устойчивую тенденцию: 56% опрошенных одобрили бы отправку солдат Бундесвера в Украину в составе европейской миротворческой миссии после заключения мирного соглашения. Кроме этого, 72% граждан поддерживают план правительства ФРГ по удвоению оборонных расходов в течение следующего десятилетия.
В Германии потребление пива упало до минимума. СМИ назвали причины02.02.26, 16:07 • 5517 просмотров