Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине

$43.140.00
50.900.00
ukenru
19:59 • 5188 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 14412 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 18886 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 20526 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 22656 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 20553 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 14429 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12175 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24437 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38493 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
77%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки8 февраля, 13:37 • 5536 просмотра
Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭКPhoto8 февраля, 13:46 • 8098 просмотра
Энергетическая инфраструктура россии является законной целью для военных ударов - Зеленский8 февраля, 15:26 • 5798 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр8 февраля, 15:32 • 16450 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo18:41 • 12434 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 29256 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 50640 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 69275 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 63092 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 63581 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Луиш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соуза
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 25080 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 39041 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 40573 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 49112 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 51749 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot

Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Более половины граждан Германии поддерживают увеличение военной и финансовой поддержки Украины, если РФ будет отказываться от мирных переговоров. 52% респондентов считают, что Запад должен усилить помощь Киеву.

Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине

Большинство граждан Германии поддерживают увеличение военной и финансовой поддержки Украины, если Россия и впредь будет отказываться от мирных переговоров. Согласно результатам опроса института Insa, проведенного для издания Bild и обнародованного 8 февраля, уровень готовности немцев помогать остается высоким, несмотря на продолжительность войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Около 52% респондентов убеждены, что Запад должен усилить помощь Киеву в случае отсутствия прогресса в дипломатическом урегулировании. Среди них 28% немцев считают целесообразным одновременное предоставление оружия и денег, тогда как по 12% выступают за отдельные виды поддержки - либо только финансовую, либо только военную.

Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры

- отмечают авторы исследования.

В то же время 35% опрошенных высказались за прекращение помощи, а 13% затруднились с ответом.

В середине февраля начнется производство украинских беспилотников в Германии - Зеленский08.02.26, 16:58 • 3738 просмотров

Интересным аспектом является изменение восприятия военных угроз. Хотя 54% немцев все еще опасаются нападения РФ на страны НАТО, такие как Польша или Литва, этот показатель снизился на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это свидетельствует об определенной адаптации общества к вызовам безопасности и росте уверенности в оборонных возможностях Альянса.

Готовность к активному участию Бундесвера

Данные института Forsa в рамках ежегодного отчета "The Berlin Pulse" подтверждают устойчивую тенденцию: 56% опрошенных одобрили бы отправку солдат Бундесвера в Украину в составе европейской миротворческой миссии после заключения мирного соглашения. Кроме этого, 72% граждан поддерживают план правительства ФРГ по удвоению оборонных расходов в течение следующего десятилетия.

В Германии потребление пива упало до минимума. СМИ назвали причины02.02.26, 16:07 • 5517 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Бундесвер
НАТО
Литва
Германия
Украина
Польша