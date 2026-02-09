Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине

Большинство граждан Германии поддерживают увеличение военной и финансовой поддержки Украины, если Россия и впредь будет отказываться от мирных переговоров. Согласно результатам опроса института Insa, проведенного для издания Bild и обнародованного 8 февраля, уровень готовности немцев помогать остается высоким, несмотря на продолжительность войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Около 52% респондентов убеждены, что Запад должен усилить помощь Киеву в случае отсутствия прогресса в дипломатическом урегулировании. Среди них 28% немцев считают целесообразным одновременное предоставление оружия и денег, тогда как по 12% выступают за отдельные виды поддержки - либо только финансовую, либо только военную.

Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры - отмечают авторы исследования.

В то же время 35% опрошенных высказались за прекращение помощи, а 13% затруднились с ответом.

Интересным аспектом является изменение восприятия военных угроз. Хотя 54% немцев все еще опасаются нападения РФ на страны НАТО, такие как Польша или Литва, этот показатель снизился на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это свидетельствует об определенной адаптации общества к вызовам безопасности и росте уверенности в оборонных возможностях Альянса.

Готовность к активному участию Бундесвера

Данные института Forsa в рамках ежегодного отчета "The Berlin Pulse" подтверждают устойчивую тенденцию: 56% опрошенных одобрили бы отправку солдат Бундесвера в Украину в составе европейской миротворческой миссии после заключения мирного соглашения. Кроме этого, 72% граждан поддерживают план правительства ФРГ по удвоению оборонных расходов в течение следующего десятилетия.

