Опитування у ФРН: понад половина німців виступають за посилення допомоги Україні

Більшість громадян Німеччини підтримують збільшення військової та фінансової підтримки України, якщо росія й надалі відмовлятиметься від мирних переговорів. Згідно з результатами опитування інституту Insa, проведеного для видання Bild і оприлюдненого 8 лютого, рівень готовності німців допомагати залишається високим, попри тривалість війни. Про це пише УНН.

Деталі

Близько 52% респондентів переконані, що Захід має посилити допомогу Києву в разі відсутності прогресу в дипломатичному врегулюванні. Серед них 28% німців вважають за доцільне одночасне надання зброї та грошей, тоді як по 12% виступають за окремі види підтримки - або лише фінансову, або лише військову.

Захід повинен надати більше допомоги Україні, якщо росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори - зазначають автори дослідження.

Водночас 35% опитаних висловилися за припинення допомоги, а 13% не змогли визначитися з відповіддю.

Цікавим аспектом є зміна сприйняття військових загроз. Хоча 54% німців усе ще побоюються нападу рф на країни НАТО, такі як Польща чи Литва, цей показник знизився на 8% порівняно з вереснем минулого року. Це свідчить про певну адаптацію суспільства до безпекових викликів та зростання впевненості в оборонних спроможностях Альянсу.

Готовність до активної участі Бундесверу

Дані інституту Forsa у межах щорічного звіту "The Berlin Pulse" підтверджують стійку тенденцію: 56% опитаних схвалили б відправку солдатів Бундесверу в Україну в складі європейської миротворчої місії після укладення мирної угоди. Окрім цього, 72% громадян підтримують план уряду ФРН щодо подвоєння оборонних витрат протягом наступного десятиліття.

