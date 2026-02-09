$43.140.00
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 14467 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 18952 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 20580 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 22697 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 20581 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 14448 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12187 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 24443 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 38498 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Опитування у ФРН: понад половина німців виступають за посилення допомоги Україні

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Понад половина громадян Німеччини підтримують збільшення військової та фінансової підтримки України, якщо рф відмовлятиметься від мирних переговорів. 52% респондентів вважають, що Захід має посилити допомогу Києву.

Опитування у ФРН: понад половина німців виступають за посилення допомоги Україні

Більшість громадян Німеччини підтримують збільшення військової та фінансової підтримки України, якщо росія й надалі відмовлятиметься від мирних переговорів. Згідно з результатами опитування інституту Insa, проведеного для видання Bild і оприлюдненого 8 лютого, рівень готовності німців допомагати залишається високим, попри тривалість війни. Про це пише УНН.

Деталі

Близько 52% респондентів переконані, що Захід має посилити допомогу Києву в разі відсутності прогресу в дипломатичному врегулюванні. Серед них 28% німців вважають за доцільне одночасне надання зброї та грошей, тоді як по 12% виступають за окремі види підтримки - або лише фінансову, або лише військову.

Захід повинен надати більше допомоги Україні, якщо росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори

- зазначають автори дослідження.

Водночас 35% опитаних висловилися за припинення допомоги, а 13% не змогли визначитися з відповіддю.

В середині лютого розпочнеться виробництво українських безпілотників у Німеччині - Зеленський08.02.26, 16:58 • 3740 переглядiв

Цікавим аспектом є зміна сприйняття військових загроз. Хоча 54% німців усе ще побоюються нападу рф на країни НАТО, такі як Польща чи Литва, цей показник знизився на 8% порівняно з вереснем минулого року. Це свідчить про певну адаптацію суспільства до безпекових викликів та зростання впевненості в оборонних спроможностях Альянсу.

Готовність до активної участі Бундесверу

Дані інституту Forsa у межах щорічного звіту "The Berlin Pulse" підтверджують стійку тенденцію: 56% опитаних схвалили б відправку солдатів Бундесверу в Україну в складі європейської миротворчої місії після укладення мирної угоди. Окрім цього, 72% громадян підтримують план уряду ФРН щодо подвоєння оборонних витрат протягом наступного десятиліття.

У Німеччині споживання пива впало до мінімуму. ЗМІ назвали причини02.02.26, 16:07 • 5517 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Війна в Україні
Бундесвер
НАТО
Литва
Німеччина
Україна
Польща