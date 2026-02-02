У Німеччині споживання пива впало до мінімуму. ЗМІ назвали причини

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 11332 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 20884 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 49042 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 66536 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 45667 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 47628 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34445 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51368 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64906 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40519 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.2м/с
64%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 17888 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 16532 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 15460 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 20577 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви11:38 • 10460 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 20581 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 15464 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 77886 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 105254 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 81365 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 2348 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 3880 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 7210 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 27931 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 38497 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Bild

У Німеччині споживання пива впало до мінімуму. ЗМІ назвали причини

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Німецькі броварні реалізували 7,8 млрд літрів пива у 2025 році, що на 6% менше, ніж роком раніше. Це найнижчий показник з 1993 року, який зумовлений зміною способу життя та небажанням споживачів витрачати гроші.

У Німеччині споживання пива впало до мінімуму. ЗМІ назвали причини

У 2025 році німецькі броварні реалізували всього 7,8 млрд літрів пива — на 6% менше, ніж роком раніше. Як пише Bild із посиланням на Федеральне статистичне відомство Німеччини, це найнижчий показник із початку статистичних спостережень у 1993 році, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, навіть у пандемійні 2020 та 2021 роки падіння не було таким сильним. При цьому до статистики не включається безалкогольне пиво, солодові напої та імпорт із країн поза ЄС.

Зниження споживання продовжується вже кілька років і пов'язане зі зміною способу життя, новими звичками та старінням населення. Однак зараз додався ще й несприятливий споживчий настрій.

У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети21.09.25, 04:51 • 5901 перегляд

"Як і роздрібні торговці та ресторани, броварні відчувають на собі масштабні наслідки небажання споживачів витрачати гроші", — сказав BILD керуючий директор Асоціації пивоварів Німеччини Хольгер Ейхеле.

Внутрішній ринок, як і раніше, залишається ключовим: 82,5% пива було продано в Німеччині, але і тут зафіксовано зниження на 5,8%. Ще 17,5% припали на експорт.

На Євро-2024 продажі пива у Німеччині знизились попри сподівання: названо причину01.08.24, 18:44 • 20654 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Німеччина