У Німеччині споживання пива впало до мінімуму. ЗМІ назвали причини
Київ • УНН
Німецькі броварні реалізували 7,8 млрд літрів пива у 2025 році, що на 6% менше, ніж роком раніше. Це найнижчий показник з 1993 року, який зумовлений зміною способу життя та небажанням споживачів витрачати гроші.
У 2025 році німецькі броварні реалізували всього 7,8 млрд літрів пива — на 6% менше, ніж роком раніше. Як пише Bild із посиланням на Федеральне статистичне відомство Німеччини, це найнижчий показник із початку статистичних спостережень у 1993 році, передає УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, навіть у пандемійні 2020 та 2021 роки падіння не було таким сильним. При цьому до статистики не включається безалкогольне пиво, солодові напої та імпорт із країн поза ЄС.
Зниження споживання продовжується вже кілька років і пов'язане зі зміною способу життя, новими звичками та старінням населення. Однак зараз додався ще й несприятливий споживчий настрій.
У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети21.09.25, 04:51 • 5901 перегляд
"Як і роздрібні торговці та ресторани, броварні відчувають на собі масштабні наслідки небажання споживачів витрачати гроші", — сказав BILD керуючий директор Асоціації пивоварів Німеччини Хольгер Ейхеле.
Внутрішній ринок, як і раніше, залишається ключовим: 82,5% пива було продано в Німеччині, але і тут зафіксовано зниження на 5,8%. Ще 17,5% припали на експорт.
На Євро-2024 продажі пива у Німеччині знизились попри сподівання: названо причину01.08.24, 18:44 • 20654 перегляди