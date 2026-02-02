$42.810.04
В Германии потребление пива упало до минимума. СМИ назвали причины

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Немецкие пивоварни реализовали 7,8 млрд литров пива в 2025 году, что на 6% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 1993 года, который обусловлен изменением образа жизни и нежеланием потребителей тратить деньги.

В Германии потребление пива упало до минимума. СМИ назвали причины

В 2025 году немецкие пивоварни реализовали всего 7,8 млрд литров пива — на 6% меньше, чем годом ранее. Как пишет Bild со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии, это самый низкий показатель с начала статистических наблюдений в 1993 году, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, даже в пандемийные 2020 и 2021 годы падение не было таким сильным. При этом в статистику не включается безалкогольное пиво, солодовые напитки и импорт из стран вне ЕС.

Снижение потребления продолжается уже несколько лет и связано с изменением образа жизни, новыми привычками и старением населения. Однако сейчас добавилось еще и неблагоприятное потребительское настроение.

В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки21.09.25, 04:51 • 5903 просмотра

"Как и розничные торговцы и рестораны, пивоварни ощущают на себе масштабные последствия нежелания потребителей тратить деньги", — сказал BILD управляющий директор Ассоциации пивоваров Германии Хольгер Эйхеле.

Внутренний рынок по-прежнему остается ключевым: 82,5% пива было продано в Германии, но и здесь зафиксировано снижение на 5,8%. Еще 17,5% пришлись на экспорт.

На Евро-2024 продажи пива в Германии снизились несмотря на ожидания: названа причина01.08.24, 18:44 • 20655 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Германия