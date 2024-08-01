Продажи пива в Германии упали на 25,8 млн литров в первой половине 2024 года по сравнению с предыдущим годом, несмотря на надежды на Евро-2024. Причиной этому были погодные условия и инфляция. Об этом пишет DW, передает УНН.

«Продажи пива в Германии упали примерно на 0,6%, или на 25,8 млн литров, в первой половине 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Немецкие пивоварни не увидели роста продаж, на который они надеялись во время футбольного чемпионата Евро-2024, который Германия принимала летом», - пишет издание.

Отмечается, что причиной этому были погодные условия: проливные дожди и ниже обычной температура не позволяют фанатам посещать пивные сады и бары под открытым небом. Инфляция также сильно ударила по пивной промышленности: пивоварни жалуются на стремительный рост расходов на сырье и логистику. Однако в то же время безалкогольное пиво также выросло в популярности.

«Во время Чемпионата Европы по футболу низкая температура и частые грозы мешали работе многих баров, и многие вечеринки в саду были отменены», - сказал управляющий директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле.

Также наблюдалось падение продаж популярных в Германии смесей, таких как пиво с лимонадом, или кола. По сравнению с первым полугодием 2023 года было продано на 5,4% меньше пивных смесей, хотя на смеси приходится лишь около 4,8% продаж пива.

Напомним,

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