Оккупанты обстреляли пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях

российская армия продолжает цинично обстреливать спасательные подразделения, в четверг, 9 мая, под вражеский огонь попали пожарные части в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Ночью россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области. В местной пожарно-спасательной части повреждены два автомобиля, въездные ворота и ограждение, а также внутреннее обустройство здания и окна, - говорится в сообщении.

Детали

В Никополе Днепропетровской области утренняя вражеская атака вызвала повреждение 2-х служебных автомобилей, здания пожарно-спасательной части и бокса.

В ГСЧС добавили, в обоих случаях, к счастью, пострадавших среди личного состава нет.

Напомним

За минувшие сутки Донецкая область подверглась 1870 вражеским обстрелам, попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах, в результате чего 3 мирных жителей получили ранения.