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Окупанти обстріляли пожежні частини на Донеччині та Дніпропетровщині

Окупанти обстріляли пожежні частини на Донеччині та Дніпропетровщині

Київ • УНН

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російські війська обстріляли пожежні частини у Донецькій та Дніпропетровській областях, пошкодивши транспортні засоби та будівлі, обійшлося без жертв серед особового складу.

російська армія продовжує цинічно обстрілювати рятувальні підрозділи, в четвер, 9 травня, під ворожий вогонь потрапили пожежні частини на Донеччині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У Нікополі на Дніпропетровщині ранкова ворожа атака спричинила пошкодження 2-х службових автомобілів, будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу.

У ДСНС додали, в обох випадках, на щастя, постраждалих серед особового складу немає.

Нагадаємо

За минулу добу Донецька область зазнала 1870 ворожих обстрілів, влучання зафіксовано у 9 населених пунктах, внаслідок чого 3 мирних мешканців отримали поранення .

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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