"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову

Общественная организация семей погибших украинских военнослужащих "Семейный круг погибших героев" в Днепре организовала акцию с требованием к городским властям города демонтировать памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Василию Маргелову и установить на его месте монумент погибшим в войне с Россией бойцам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, представители общественной организации погибших украинских военнослужащих "Семейный круг погибших героев" требуют от городских властей Днепра демонтировать памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Василию Маргелову и установить на его месте монумент погибшим в войне с Россией бойцам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

В советские времена мы жили мифами о Маргелове. Мой сын служил в ВДВ, и я знаю, как их там "накачивали" Маргеловым. Тогда к ним в бригаду приезжали два его сына и говорили это все: "мы вместе", "деды воевали" и так далее. Прошло время, и те же российские десантники, воспитанные Васей Маргеловым, - посмотрите, что они наделали в Украине, оккупанты... А памятник Маргелову в центре города стоит! Настаиваем, чтобы его демонтировали, а на этом месте поставили памятник нашим десантникам, нашим защитникам - сказал руководитель организации Сергей Никонов.

Также участник акции Василий Олейник рассказал, что обращение с предложением демонтажа памятника Маргелову в горсовет подавали еще в мае 2022-го года. Его подписало около двух десятков общественных организаций региона. Ответа от горсовета не получили. Сейчас готовят новое обращение.

Радио Свобода ранее обращалась к городским властям с запросом о демонтаже памятника, но там ответили, что его сносить не планируется.

Справочно

Василий Маргелов родился на Днепропетровщине. Был командующим воздушно-десантных войск СССР (1954-1959, 1961-1979), Героем СССР, лауреатом Государственной премии СССР (1975). Известно, что Маргелов участвовал в советской оккупации европейских стран в конце 30-х - начале 40-х годов ХХ века, в частности Финляндии, Польши, Румынии, Болгарии, Чехословакии, и подавлении восстаний 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии, говорят участники мероприятия.

Напомним

Арку Свободы украинского народа (прежнее название - Арка Дружбы народов) в Киеве не будут сносить, поскольку она считается одним из выдающихся архитектурных памятников столицы.