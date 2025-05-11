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Оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов в Донецкой области: ранены трое людей, спасатели ликвидируют последствия

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Российские войска обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Ранены трое людей в Покровске, Миронограде и Константиновке, повреждены десятки гражданских объектов.

Оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов в Донецкой области: ранены трое людей, спасатели ликвидируют последствия

В результате очередных атак Донецкой области со стороны российских захватчиков, разрушениям подверглись 55 гражданских объектов, из которых 30 жилых домов.  В Покровске, Миронограде и Константиновке были ранены люди. Спасатели ликвидировали последствия пожаров в частных зданиях и на агропредприятии.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Донецкой области и ГСЧС Донецкой области.

Детали

Три человека травмированы в результате российских обстрелов Донецкой области:

Авиабомба "КАБ-250", РСЗО "Смерч" и дроном - средства, которыми враг ударил по Константиновке. В результате атаки ранен человек. Повреждены 4 многоэтажных и 6 частных домов, а также автомобиль.

Кроме того:

  • российские войска сбросили бомбу «КАБ-250» на Мирноград – там травмировано гражданское лицо, разрушениям подверглись 6 частных домов.
    • в Покровске в результате вражеской атаки ранен человек.

      Среди других инцидентов:

      • ВС РФ попали из РСЗО «Смерч» по селу Долгая Балка Краматорского района - повреждены 2 гаража, 12 транспортных средств;
        • войска РФ сбросили авиабомбу «КАБ-250» на Бересток - разрушены 7 частных домов;
          • Ильиновку оккупанты атаковали из РСЗО «Смерч» - повредили 2 дома, автомобиль;
            • в результате артиллерийских обстрелов в Яблуновке Краматорского района повреждены 3 дома;
              • в Александро-Калиново - 2 частных дома, храм, дом культуры, админздание.

                 Разрушениям подверглись 55 гражданских объектов, из них 30 жилых домов, 

                - подытоживает полиция Донецкой области

                Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области сообщает, что спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в с. Ильиновка Краматорского района.

                Чрезвычайники ликвидировали пожар, охвативший кровлю дома и вещи бывшего использования на общей площади 100 м².

                По данным ГСЧС, в селе Святогоровка Покровского района, в результате вражеского попадания произошло возгорание складского здания агропредприятия. 

                Спасатели укротили пожар на площади 500 кв. м. 

                Сейчас ситуация в регионе остается напряженной.

                Дополнение

                За сутки полиция зафиксировала 2 267 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

                Напомним

                российские войска интенсивно обстреливают Купянский район управляемыми авиабомбами и FPV-дронами. Есть разрушения, четверо людей получили острую реакцию на стресс, передвижение по городу опасно.

                Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российского удара07.05.25, 15:25 • 6350 просмотров

                Игорь Тележников

                Игорь Тележников

                Война
                КАБ-250
                Покровск
                Донецкая область
                BM-30 Smerch
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