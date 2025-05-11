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Куп'янськ під ударом: ворог використовує КАБи та FPV-дрони, ситуація напружена

Київ • УНН

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російські війська інтенсивно обстрілюють Куп'янський район керованими авіабомбами та FPV-дронами. Є руйнування, четверо людей отримали гостру реакцію на стрес, пересування містом небезпечне.

Куп'янськ під ударом: ворог використовує КАБи та FPV-дрони, ситуація напружена

Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Куп’янський район Харківської області, застосовуючи керовані авіабомби та FPV-дрони. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Канашевича, ситуація на Купʼянщині залишається стабільною.

Вчора ворог завдав чергових ударів керованими авіабомбами по місту Куп'янську та населеному пункту Благодатівка, це Кіндрашівська громада. Є, відповідно, у нас руйнування приватних сектору багатоповерхівок. Є постраждалі люди. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, евакуації не було і шпіталізації. Але тим не менше, бачимо, що ворог продовжує все те, що він робив. І ввечері, і вдень вчора були ці обстріли. Сьогодні зранку вже у нас є повідомлення про застосування FPV-дронів по приватному житлу. Тобто, якщо говоримо в цілому, ситуація жодних змін не зазнала

- зазначив Канашевич.

Він додав, що змін немає з точки з точки зору інтенсивності, а от з точки зору застосування ворога тих чи інших видів видів озброєнь, є певна напруга.

Крім того, російські безпілотники вже тривалий час цілеспрямовано влучають по цивільному транспорту, включно з автівками комунальних служб і каретами швидкої допомоги. Такі випадки, за словами Канашевича, стали сталою тенденцією.

Ми відчуваємо це постійно. Тому і переміщення по місту Куп'янську є під певною загрозою для життя, особливо, коли сонце є і світлий день, то таке переміщення воно дійсно небезпечно. І ми всім доводимо цю інформацію і інформуємо про застосування ворога FPV дронів і тому попереджаємо, що в той чи інший час доби на вулиці знаходитись небезпечно

- пояснив начальник Куп'янської РВА.

Чергові КАБи окупантів: внаслідок обстрілів Харківщини постраждали 4 людини, пошкоджено будиники та авто11.05.25, 10:26 • 1598 переглядiв

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