Куп'янськ під ударом: ворог використовує КАБи та FPV-дрони, ситуація напружена
Київ • УНН
російські війська інтенсивно обстрілюють Куп'янський район керованими авіабомбами та FPV-дронами. Є руйнування, четверо людей отримали гостру реакцію на стрес, пересування містом небезпечне.
Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Куп’янський район Харківської області, застосовуючи керовані авіабомби та FPV-дрони. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає кореспондент УНН.
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За словами Канашевича, ситуація на Купʼянщині залишається стабільною.
Вчора ворог завдав чергових ударів керованими авіабомбами по місту Куп'янську та населеному пункту Благодатівка, це Кіндрашівська громада. Є, відповідно, у нас руйнування приватних сектору багатоповерхівок. Є постраждалі люди. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, евакуації не було і шпіталізації. Але тим не менше, бачимо, що ворог продовжує все те, що він робив. І ввечері, і вдень вчора були ці обстріли. Сьогодні зранку вже у нас є повідомлення про застосування FPV-дронів по приватному житлу. Тобто, якщо говоримо в цілому, ситуація жодних змін не зазнала
Він додав, що змін немає з точки з точки зору інтенсивності, а от з точки зору застосування ворога тих чи інших видів видів озброєнь, є певна напруга.
Крім того, російські безпілотники вже тривалий час цілеспрямовано влучають по цивільному транспорту, включно з автівками комунальних служб і каретами швидкої допомоги. Такі випадки, за словами Канашевича, стали сталою тенденцією.
Ми відчуваємо це постійно. Тому і переміщення по місту Куп'янську є під певною загрозою для життя, особливо, коли сонце є і світлий день, то таке переміщення воно дійсно небезпечно. І ми всім доводимо цю інформацію і інформуємо про застосування ворога FPV дронів і тому попереджаємо, що в той чи інший час доби на вулиці знаходитись небезпечно
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