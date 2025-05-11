Куп'янськ під ударом: ворог використовує КАБи та FPV-дрони, ситуація напружена

Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Куп’янський район Харківської області, застосовуючи керовані авіабомби та FPV-дрони. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, передає кореспондент УНН.

За словами Канашевича, ситуація на Купʼянщині залишається стабільною.

Вчора ворог завдав чергових ударів керованими авіабомбами по місту Куп'янську та населеному пункту Благодатівка, це Кіндрашівська громада. Є, відповідно, у нас руйнування приватних сектору багатоповерхівок. Є постраждалі люди. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, евакуації не було і шпіталізації. Але тим не менше, бачимо, що ворог продовжує все те, що він робив. І ввечері, і вдень вчора були ці обстріли. Сьогодні зранку вже у нас є повідомлення про застосування FPV-дронів по приватному житлу. Тобто, якщо говоримо в цілому, ситуація жодних змін не зазнала