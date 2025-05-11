Купянск под ударом: враг использует КАБ и FPV-дроны, ситуация напряженная

Враг продолжает интенсивно обстреливать Купянский район Харьковской области, применяя управляемые авиабомбы и FPV-дроны. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич, передает корреспондент УНН.

По словам Канашевича, ситуация на Купянщине остается стабильной.

Вчера враг нанес очередные удары управляемыми авиабомбами по городу Купянску и населенному пункту Благодатовка, это Кондрашовская громада. Есть, соответственно, у нас разрушение частных секторов многоэтажек. Есть пострадавшие люди. Четыре человека испытали острую реакцию на стресс, эвакуации не было и госпитализации. Но тем не менее, видим, что враг продолжает все то, что он делал. И вечером, и днем вчера были эти обстрелы. Сегодня утром у нас уже есть сообщение о применении FPV-дронов по частному жилью. То есть, если говорим в целом, ситуация никаких изменений не претерпела

Он добавил, что изменений нет с точки зрения интенсивности, а вот с точки зрения применения врагом тех или иных видов вооружений, есть определенное напряжение.

Кроме того, российские беспилотники уже длительное время целенаправленно попадают по гражданскому транспорту, включая автомобили коммунальных служб и кареты скорой помощи. Такие случаи, по словам Канашевича, стали постоянной тенденцией.

Мы чувствуем это постоянно. Поэтому и перемещение по городу Купянску находится под определенной угрозой для жизни, особенно, когда солнце и светлый день, то такое перемещение оно действительно опасно. И мы всем доводим эту информацию и информируем о применении врагом FPV дронов и поэтому предупреждаем, что в то или иное время суток на улице находиться небезопасно