Купянск под ударом: враг использует КАБ и FPV-дроны, ситуация напряженная

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности
05:32 • 8858 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 31844 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 63330 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 58410 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 86156 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 55647 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 69786 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 73723 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 64054 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 66245 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
53%
750мм
Популярные новости

"Перемирие" путина завершилось: россия запустила "Шахеды"

11 мая, 00:20 • 21704 просмотра

В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" путина

11 мая, 03:01 • 11425 просмотра

В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

03:44 • 36940 просмотра

В Кракове в отеле нашли мертвым украинца

04:34 • 11688 просмотра

В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА

06:21 • 6090 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 34683 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 144047 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 155635 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 138094 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 198949 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 17155 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 86151 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 48032 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 54800 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 63242 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

Купянск под ударом: враг использует КАБ и FPV-дроны, ситуация напряженная

Киев • УНН

 • 820 просмотра

российские войска интенсивно обстреливают Купянский район управляемыми авиабомбами и FPV-дронами. Есть разрушения, четыре человека получили острую реакцию на стресс, передвижение по городу небезопасно.

Купянск под ударом: враг использует КАБ и FPV-дроны, ситуация напряженная

Враг продолжает интенсивно обстреливать Купянский район Харьковской области, применяя управляемые авиабомбы и FPV-дроны. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Канашевича, ситуация на Купянщине остается стабильной.

Вчера враг нанес очередные удары управляемыми авиабомбами по городу Купянску и населенному пункту Благодатовка, это Кондрашовская громада. Есть, соответственно, у нас разрушение частных секторов многоэтажек. Есть пострадавшие люди. Четыре человека испытали острую реакцию на стресс, эвакуации не было и госпитализации. Но тем не менее, видим, что враг продолжает все то, что он делал. И вечером, и днем вчера были эти обстрелы. Сегодня утром у нас уже есть сообщение о применении FPV-дронов по частному жилью. То есть, если говорим в целом, ситуация никаких изменений не претерпела

- отметил Канашевич.

Он добавил, что изменений нет с точки зрения интенсивности, а вот с точки зрения применения врагом тех или иных видов вооружений, есть определенное напряжение.

Кроме того, российские беспилотники уже длительное время целенаправленно попадают по гражданскому транспорту, включая автомобили коммунальных служб и кареты скорой помощи. Такие случаи, по словам Канашевича, стали постоянной тенденцией.

Мы чувствуем это постоянно. Поэтому и перемещение по городу Купянску находится под определенной угрозой для жизни, особенно, когда солнце и светлый день, то такое перемещение оно действительно опасно. И мы всем доводим эту информацию и информируем о применении врагом FPV дронов и поэтому предупреждаем, что в то или иное время суток на улице находиться небезопасно

- пояснил начальник Купянской РВА.

Очередные КАБ оккупантов: в результате обстрелов Харьковщины пострадали 4 человека, повреждены дома и авто11.05.25, 10:26 • 1312 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
Харьковская область
Купянск
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,389.40
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,474.57