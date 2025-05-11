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Окупанти накрили вогнем 9 населених пунктів на Донеччині: поранено троє людей, рятувальники ліквідують наслідки

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Російські війська обстріляли 9 населених пунктів Донецької області. Поранено троє людей у Покровську, Миронограді та Костянтинівці, пошкоджено десятки цивільних об'єктів.

Окупанти накрили вогнем 9 населених пунктів на Донеччині: поранено троє людей, рятувальники ліквідують наслідки

Внаслідок чергових атак Донецької області з боку російських загарбників, руйнувань зазнали 55 цивільних об’єктів, з яких 30 житлових будинків.  У Покровську, Миронограді та Костянтинівці були поранені люди. Рятувальники ліквідували наслідки пожеж у приватних будівлях та на агропідприємстві.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Донеччини та ДСНС Донецької області.

Деталі

Три людини травмовано внаслідок російських обстрілів Донеччини:

Авіабомба "КАБ-250", РСЗВ "Смерч" та дроном - засоби, якими ворог вдарив по Костянтинівці. Внаслідок атаки поранено людину. Пошкоджено 4 багатоповерхових і 6 приватних будинків, а також автомобіль.

Крім того:

  • російські війська скинули бомбу «КАБ-250» на Мирноград – там травмовано цивільну особу, руйнувань зазнали 6 приватних осель.
    • у Покровську внаслідок ворожої атаки поранено людину.

      Серед інших інцидентів:

      • зс рф поцілили з РСЗВ «Смерч» по селу Довга Балка Краматорського району - пошкоджено 2 гаражі, 12 транспортних засобів;
        • війська рф скинули авіабомбу «КАБ-250» на Бересток - зруйновано 7 приватних будинків;
          • Іллінівку окупанти атакували з РСЗВ «Смерч» - пошкодили 2 домівки, автомобіль;
            • внаслідок артилерійських обстрілів у Яблунівці Краматорського району пошкоджено 3 оселі;
              • в Олександро-Калинове - 2 приватних будинки, храм, будинок культури, адмінбудівля.

                 Руйнувань зазнали 55 цивільних об’єктів, з них 30 житлових будинків, 

                - підсумовує поліція Донеччини

                Головне управління ДСНС України у Донецькій області повідомляє, що рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів у с. Іллінівка Краматорського району.

                Надзвичайники ліквідували пожежу, яка охопила покрівлю будинку та речі колишнього використання на загальній площі 100 м².

                За даними ДСНС, у селі Святогорівка Покровського району, внаслідок ворожого влучання сталося загоряння складської будівлі агропідприємства. 

                Рятувальники приборкали пожежу на площі 500 кв. м. 

                Наразі ситуація в регіоні залишається напруженою.

                Доповнення

                За добу поліція зафіксувала 2 267 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

                Нагадаємо

                російські війська інтенсивно обстрілюють Куп'янський район керованими авіабомбами та FPV-дронами. Є руйнування, четверо людей отримали гостру реакцію на стрес, пересування містом небезпечне.

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                Ігор Тележніков

                Ігор Тележніков

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