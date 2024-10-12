Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены
Киев • УНН
российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.
российские войска за прошедшие сутки, 11 октября, нанесли удары по 13 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще восемь получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.
Детали
Правоохранители зафиксировали 2 949 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились города Константиновка, Краматорск, Курахово, Мирноград, Часов Яр, поселки Великая Новоселка и Нелиповка Торецкой ТГ, села Богоявленка, Иванополье, Нелиповка Константиновской ТГ, Пискуновка, Плещеевка, Ясная Поляна.
Повреждены 30 гражданских объектов, из них 20 жилых домов.
Иванополье россияне накрыли из артиллерии - убили пожилую женщину, повредили частный дом.
Богоявленку враг обстрелял из РСЗО "Град" - погибли двое гражданских лиц, разрушениям подверглись 5 частных домов.
На Константиновку россия сбросила авиабомбу "ФАБ-500" с модулем УМПК - есть раненый, повреждены три многоквартирных и два частных дома, стоматология, админздание, нежилые здания, 2 легковых авто, критическая инфраструктура.
По Ясной Поляне оккупанты ударили четырьмя бомбами "УМПБ Д-30 СН" - травмированы двое мирных жителей.
Двое раненых - в Часовом Яру, по одному человеку ранены в Мирнограде, Плещеевке и Великой Новоселке, где повреждены три частных дома.
Пять бомб "УМПБ Д-30 СН" российские войска направили на Краматорск - разрушениям подверглись 6 частных домов и предприятие.
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