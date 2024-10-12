Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  106071 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  118092 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  140494 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  149462 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  139081 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130037 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  114883 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108322 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107631 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91917 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters

  •  26111 просмотра
"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины

"Нет аппетита": Джонсон высказался о дальнейшем финансировании Украины

  •  58471 просмотра
На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

  •  16453 просмотра
Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

  •  21081 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  54685 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  107041 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  106991 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

  •  119296 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  134137 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  132944 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  54697 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

  •  54454 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  105277 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  115926 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  99135 просмотра
Актуальное
Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены

Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Донетчины: три человека погибли, восемь - ранены

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 08:40  •  525 просмотра

Read in English

российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, вызвав гибель трех человек и ранения восьми. Зафиксировано 2949 вражеских обстрелов, повреждено 30 гражданских объектов.

российские войска за прошедшие сутки, 11 октября, нанесли удары по 13 населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще восемь получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона. 

Детали

Правоохранители зафиксировали 2 949 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились города Константиновка, Краматорск, Курахово, Мирноград, Часов Яр, поселки Великая Новоселка и Нелиповка Торецкой ТГ, села Богоявленка, Иванополье, Нелиповка Константиновской ТГ, Пискуновка, Плещеевка, Ясная Поляна.

Повреждены 30 гражданских объектов, из них 20 жилых домов.

Иванополье россияне накрыли из артиллерии - убили пожилую женщину, повредили частный дом.

Богоявленку враг обстрелял из РСЗО "Град" - погибли двое гражданских лиц, разрушениям подверглись 5 частных домов.

На Константиновку россия сбросила авиабомбу "ФАБ-500" с модулем УМПК - есть раненый, повреждены три многоквартирных и два частных дома, стоматология, админздание, нежилые здания, 2 легковых авто, критическая инфраструктура.

По Ясной Поляне оккупанты ударили четырьмя бомбами "УМПБ Д-30 СН" - травмированы двое мирных жителей.

Двое раненых - в Часовом Яру, по одному человеку ранены в Мирнограде, Плещеевке и Великой Новоселке, где повреждены три частных дома.

Пять бомб "УМПБ Д-30 СН" российские войска направили на Краматорск - разрушениям подверглись 6 частных домов и предприятие.

В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 «шахедов», еще два дрона потеряны12 октября 2024, 06:57 • 7484 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
fab-500FAB-500
toretskТорецк
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
kostiantynivkaКонстантиновка
kramatorskКраматорск