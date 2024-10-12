Окупанти атакували 13 населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, вісім - поранені
Київ • УНН
російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, спричинивши загибель трьох людей та поранення восьми. Зафіксовано 2949 ворожих обстрілів, пошкоджено 30 цивільних об'єктів.
російські війська минулої доби, 11 жовтня, завдали ударів по 13 населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще вісім отримали поранення, повідомляє УНН із посиланням на поліцію регіону.
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Правоохоронці зафіксували 2 949 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Часів Яр, селища Велика Новосілка та Неліпівка Торецької ТГ, села Богоявленка, Іванопілля, Неліпівка Костянтинівської ТГ, Пискунівка, Плещіївка, Ясна Поляна.
Пошкоджено 30 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.
Іванопілля росіяни накрили з артилерії – вбили літню жінку, пошкодили приватний будинок.
Богоявленку ворог обстріляв з РСЗВ "Град" - загинули двоє цивільних осіб, руйнувань зазнали 5 приватних осель.
На Костянтинівку росія скинула авіабомбу "ФАБ-500" з модулем УМПК – є поранений, пошкоджено три багатоквартирних і два приватних будинки, стоматологію, адмінбудівлю, нежитлові будівлі, 2 легкових авто, критичну інфраструктуру.
По Ясній Поляні окупанти вдарили чотирма бомбами "УМПБ Д-30 СН" - травмовано двох мирних жителів.
Двоє поранених – у Часовому Яру, по одній людині поранено в Мирнограді, Плещіївці та Великій Новосілці, де пошкоджено три приватних будинки.
П’ять бомб "УМПБ Д-30 СН" російські війська спрямували на Краматорськ – руйнувань зазнали 6 приватних будинків і підприємство.
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