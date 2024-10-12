У небі над Україною вночі збили 24 з 28 "шахедів", ще два дрони втрачені
Київ • УНН
Повітряні сили України відбили атаку російських дронів вночі 12 жовтня. З 28 запущених ударних БПЛА типу "Шахед" було знищено 24, ще два втрачено через дію РЕБ.
У небі над Україною вночі збито 24 ударних дронів типу Shahed, із 28 запущених російськими військами, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 12 жовтня, як повідомляється, противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська обл. – рф) та 28-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, рф).
В результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено.
До відбиття повітряного нападу, як вказано, було залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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