В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 «шахедов», еще два дрона потеряны
Киев • УНН
Воздушные силы Украины отбили атаку российских дронов ночью 12 октября. Из 28 запущенных ударных БПЛА типа «Шахед» было уничтожено 24, еще два потеряно из-за действия РЭБ.
В небе над Украиной ночью сбито 24 ударных дронов типа Shahed, из 28 запущенных российскими войсками, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 12 октября, как сообщается, противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков - Белгородская обл. - рф) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск, рф).
В результате противовоздушного боя сбито 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. Вследствие активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны.
К отражению воздушного нападения, как указано, были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.