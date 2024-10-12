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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 «шахедов», еще два дрона потеряны

В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 «шахедов», еще два дрона потеряны

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 06:57  •  584 просмотра

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Воздушные силы Украины отбили атаку российских дронов ночью 12 октября. Из 28 запущенных ударных БПЛА типа «Шахед» было уничтожено 24, еще два потеряно из-за действия РЭБ.

В небе над Украиной ночью сбито 24 ударных дронов типа Shahed, из 28 запущенных российскими войсками, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 12 октября, как сообщается, противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков - Белгородская обл. - рф) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск, рф).

В результате противовоздушного боя сбито 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. Вследствие активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локально потеряны.

- сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

К отражению воздушного нападения, как указано, были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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