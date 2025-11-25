Офис Генпрокурора выполняет взятые на себя обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС: Кравченко встретился с важными международными партнерами

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с гендиректором директората Еврокомиссии, послом Европейского Союза в Украине и послом Норвегии в Украине. Говорили о стратегии фиксации и расследования международных преступлений, реформе органов прокуратуры и евроинтеграционном пути Украины, передает УНН.

Есть преступление — должно быть справедливое наказание. Это принцип, который остается неизменным для Украины и мира, даже в самые трудные времена. Сегодня в Офисе Генерального прокурора принял важных международных партнеров — Генерального директора директората Еврокомиссии Герта Яна Коопмана, Посла Европейского Союза в Украине Катарину Матернову и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегия в Украине Ларса Рагнара Хансена - сообщил Кравченко.

Генпрокурор обсудил с Коопманом и Матерновой стратегию фиксации и расследования международных преступлений, их подготовку к передаче Спецтрибуналу.

Очередные массированные удары россии по гражданскому населению лишь подчеркивают важность системной работы, которую Украина проводит вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить войну. Отметил деятельность Международного центра по преследованию преступления агрессии при Евроюсте и Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений, которые помогают нам усиливать способность привлекать агрессора к ответственности - подчеркнул Кравченко.

Отдельное внимание, по словам Генпрокурора, уделили верховенству права, реформе органов прокуратуры и системы юстиции, а также тем вызовам, которые стоят перед правоохранительными органами в условиях войны.

Говорили о евроинтеграционном пути Украины. Подтвердил, что Офис Генерального прокурора полностью выполняет взятые на себя обязательства в сфере юстиции в рамках подготовки к вступлению в ЕС - подчеркнул Кравченко.

Кроме того, Генпрокурор подчеркнул, что один из самых чувствительных вопросов - это депортация украинских детей.

Нам уже удалось вернуть 1835 детей, незаконно вывезенных россией. Каждое такое возвращение это восстановление справедливости и сохранение украинской идентичности. Благодарен Европейскому Союзу за лидерство в этих процессах - отметил он.

Генпрокурор добавил, что с послом Норвегии Ларсом Рагнаром Хансеном сфокусировались на усилении двустороннего сотрудничества.

Программа "Нансен" — это подтверждение того, что Норвегия является нашим надежным стратегическим партнером, который поддерживает Украину и на поле боя, и в сфере права. Проинформировал об аудите уголовных производств в отношении бизнеса и запуске портала "СтопДавление". Договорились рассмотреть возможность встречи с представителями норвежского бизнеса для прямого и открытого диалога - отметил Кравченко.

Во время обеих встреч Генпрокурор подчеркнул необходимость поддержки прокуроров прифронтовых регионов.

Это люди, которые ежедневно работают под обстрелами, документируют преступления, собирают доказательства и держат линию справедливости там, где это наиболее опасно. У них нет дополнительных гарантий или специального статуса, но их работа не менее героична. Обсудили с партнерами возможность их материально-технической поддержки. Благодарен нашим европейским друзьям за предметные и честные разговоры. Убежден, что они трансформируются в конкретные решения и действия. Мы продолжаем движение к справедливости. И этот путь — необратим - резюмировал Кравченко.

