15:19
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00
Печенье "Орешек" как в детстве: топ-5 лучших рецептов
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина
Эксклюзив
24 ноября, 13:47
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20
Офис Генпрокурора выполняет взятые на себя обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС: Кравченко встретился с важными международными партнерами

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обсудил с международными партнерами стратегию расследования международных преступлений и реформу прокуратуры. Также речь шла о евроинтеграционном пути Украины и депортации украинских детей.

Офис Генпрокурора выполняет взятые на себя обязательства в рамках подготовки к вступлению в ЕС: Кравченко встретился с важными международными партнерами

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с гендиректором директората Еврокомиссии, послом Европейского Союза в Украине и послом Норвегии в Украине. Говорили о стратегии фиксации и расследования международных преступлений, реформе органов прокуратуры и евроинтеграционном пути Украины, передает УНН.

Есть преступление — должно быть справедливое наказание. Это принцип, который остается неизменным для Украины и мира, даже в самые трудные времена. Сегодня в Офисе Генерального прокурора принял важных международных партнеров — Генерального директора директората Еврокомиссии Герта Яна Коопмана, Посла Европейского Союза в Украине Катарину Матернову и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегия в Украине Ларса Рагнара Хансена

- сообщил Кравченко.

Генпрокурор обсудил с Коопманом и Матерновой стратегию фиксации и расследования международных преступлений, их подготовку к передаче Спецтрибуналу.

Первая экстрадиция российского военного, Спецтрибунал и координация дальнейших шагов: Кравченко подвел итоги визита в Литву

Очередные массированные удары россии по гражданскому населению лишь подчеркивают важность системной работы, которую Украина проводит вместе с европейскими партнерами, чтобы остановить войну. Отметил деятельность Международного центра по преследованию преступления агрессии при Евроюсте и Консультативной группы по вопросам наиболее тяжких международных преступлений, которые помогают нам усиливать способность привлекать агрессора к ответственности

- подчеркнул Кравченко.

Практика для студентов в органах прокуратуры и совместные научные исследования: Генпрокурор Кравченко в Харькове посетил два университета и Институт судебных экспертиз

Отдельное внимание, по словам Генпрокурора, уделили верховенству права, реформе органов прокуратуры и системы юстиции, а также тем вызовам, которые стоят перед правоохранительными органами в условиях войны.

Говорили о евроинтеграционном пути Украины. Подтвердил, что Офис Генерального прокурора полностью выполняет взятые на себя обязательства в сфере юстиции в рамках подготовки к вступлению в ЕС

- подчеркнул Кравченко.

Кроме того, Генпрокурор подчеркнул, что один из самых чувствительных вопросов - это депортация украинских детей.

Нам уже удалось вернуть 1835 детей, незаконно вывезенных россией. Каждое такое возвращение это восстановление справедливости и сохранение украинской идентичности. Благодарен Европейскому Союзу за лидерство в этих процессах

- отметил он.

"Вместе сможем восстановить справедливость": Кравченко обсудил с послами G7 и представительством ЕС в Украине создание Спецтрибунала и возвращение депортированных детей

Добавим

Генпрокурор добавил, что с послом Норвегии Ларсом Рагнаром Хансеном сфокусировались на усилении двустороннего сотрудничества.

Программа "Нансен" — это подтверждение того, что Норвегия является нашим надежным стратегическим партнером, который поддерживает Украину и на поле боя, и в сфере права. Проинформировал об аудите уголовных производств в отношении бизнеса и запуске портала "СтопДавление". Договорились рассмотреть возможность встречи с представителями норвежского бизнеса для прямого и открытого диалога

- отметил Кравченко.

Платформа для защиты бизнеса: в Офисе Генпрокурора рассказали, как будет работать "СтопТиск"

Во время обеих встреч Генпрокурор подчеркнул необходимость поддержки прокуроров прифронтовых регионов.

Это люди, которые ежедневно работают под обстрелами, документируют преступления, собирают доказательства и держат линию справедливости там, где это наиболее опасно. У них нет дополнительных гарантий или специального статуса, но их работа не менее героична. Обсудили с партнерами возможность их материально-технической поддержки. Благодарен нашим европейским друзьям за предметные и честные разговоры. Убежден, что они трансформируются в конкретные решения и действия. Мы продолжаем движение к справедливости. И этот путь — необратим

- резюмировал Кравченко.

Ранее

Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с послом Дании Томасом Лундом-Соренсеном, обсудив защиту бизнеса и сотрудничество в сфере безопасности. Они также затронули расследование международных преступлений рф и создание Специального трибунала.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Руслан Кравченко
Европейская комиссия
Европейский Союз
Дания
Норвегия
Украина