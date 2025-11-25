Офіс Генпрокурора виконує взяті на себе зобов’язання у рамках підготовки до вступу в ЄС: Кравченко зустрівся із важливими міжнародними партнерами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із гендиректором директорату Єврокомісії, послом Європейського Союзу в Україні та послом Норвегії в Україні. Говорили про стратегію фіксації та розслідування міжнародних злочинів, реформу органів прокуратури та євроінтеграційний шлях України, передає УНН.

Є злочин — має бути справедливе покарання. Це принцип, який залишається незмінним для України та світу, навіть у найважчі часи. Сьогодні в Офісі Генерального прокурора прийняв важливих міжнародних партнерів — Генерального директора директорату Єврокомісії Герта Яна Коопмана, Посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Рагнара Хансена - повідомив Кравченко.

Генпрокурор обговорив із Коопманом та Матерновою стратегію фіксації та розслідування міжнародних злочинів, їхню підготовку до передачі Спецтрибуналу.

Чергові масовані удари росії по цивільному населенню лише підкреслюють важливість системної роботи, яку Україна проводить разом із європейськими партнерами, щоб зупинити війну. Відзначив діяльність Міжнародного центру з переслідування злочину агресії при Євроюсті та Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, які допомагають нам посилювати спроможність притягати агресора до відповідальності - наголосив Кравченко.

Окрему увагу, за словами Генпрокурора, приділили верховенству права, реформі органів прокуратури та системи юстиції, а також тим викликам, які стоять перед правоохоронними органами в умовах війни.

Говорили про євроінтеграційний шлях України. Підтвердив, що Офіс Генерального прокурора повністю виконує взяті на себе зобов’язання у сфері юстиції в рамках підготовки до вступу в ЄС - наголосив Кравченко.

Крім того, Генпрокурор наголосив, що одне з найчутливіших питань - це депортація українських дітей.

Нам уже вдалося повернути 1835 дітей, незаконно вивезених росією. Кожне таке повернення це відновлення справедливості і збереження української ідентичності. Вдячний Європейському Союзу за лідерство у цих процесах - зазначив він.

Генпрокурор додав, що послом Норвегії Ларсом Рагнаром Хансеном сфокусувалися на посиленні двосторонньої співпраці.

Програма "Нансен" — це підтвердження того, що Норвегія є нашим надійним стратегічним партнером, який підтримує Україну і на полі бою, і у сфері права. Поінформував про аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу та запуск порталу "СтопТиск". Домовилися розглянути можливість зустрічі з представниками норвезького бізнесу для прямого й відкритого діалогу - зазначив Кравченко.

Під час обох зустрічей Генпрокурор наголосив на необхідності підтримки прокурорів прифронтових регіонів.

Це люди, які щодня працюють під обстрілами, документують злочини, збирають докази і тримають лінію справедливості там, де це найнебезпечніше. Вони не мають додаткових гарантій чи спеціального статусу, але їхня робота не менш героїчна. Обговорили з партнерами можливість їхньої матеріально-технічної підтримки. Вдячний нашим європейським друзям за предметні та чесні розмови. Переконаний, що вони трансформуються у конкретні рішення й дії. Ми продовжуємо рух до справедливості. І цей шлях — незворотний - резюмував Кравченко.

