Офіс Генпрокурора виконує взяті на себе зобов’язання у рамках підготовки до вступу в ЄС: Кравченко зустрівся із важливими міжнародними партнерами

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко обговорив з міжнародними партнерами стратегію розслідування міжнародних злочинів та реформу прокуратури. Також йшлося про євроінтеграційний шлях України та депортацію українських дітей.

Офіс Генпрокурора виконує взяті на себе зобов’язання у рамках підготовки до вступу в ЄС: Кравченко зустрівся із важливими міжнародними партнерами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із гендиректором директорату Єврокомісії, послом Європейського Союзу в Україні та послом Норвегії в Україні. Говорили про стратегію фіксації та розслідування міжнародних злочинів, реформу органів прокуратури та євроінтеграційний шлях України, передає УНН.

Є злочин — має бути справедливе покарання. Це принцип, який залишається незмінним для України та світу, навіть у найважчі часи. Сьогодні в Офісі Генерального прокурора прийняв важливих міжнародних партнерів — Генерального директора директорату Єврокомісії Герта Яна Коопмана, Посла Європейського Союзу в Україні Катаріну Матернову та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Рагнара Хансена 

- повідомив Кравченко.

Генпрокурор обговорив із Коопманом та Матерновою стратегію фіксації та розслідування міжнародних злочинів, їхню підготовку до передачі Спецтрибуналу. 

Перша екстрадиція російського військового, Спецтрибунал і координація подальших кроків: Кравченко підбив підсумки візиту до Литви31.10.25, 14:24 • 3386 переглядiв

Чергові масовані удари росії по цивільному населенню лише підкреслюють важливість системної роботи, яку Україна проводить разом із європейськими партнерами, щоб зупинити війну. Відзначив діяльність Міжнародного центру з переслідування злочину агресії при Євроюсті та Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів, які допомагають нам посилювати спроможність притягати агресора до відповідальності 

- наголосив Кравченко.

Практика для студенів в органах прокуратури та спільні наукові дослідження: Генпрокурор Кравченко у Харкові відвідав два університети та Інститут судових експертиз22.11.25, 18:12 • 3517 переглядiв

Окрему увагу, за словами Генпрокурора, приділили верховенству права, реформі органів прокуратури та системи юстиції, а також тим викликам, які стоять перед правоохоронними органами в умовах війни. 

Говорили про євроінтеграційний шлях України. Підтвердив, що Офіс Генерального прокурора повністю виконує взяті на себе зобов’язання у сфері юстиції в рамках підготовки до вступу в ЄС 

- наголосив Кравченко.

Крім того, Генпрокурор наголосив, що одне з найчутливіших питань - це депортація українських дітей.

Нам уже вдалося повернути 1835 дітей, незаконно вивезених росією. Кожне таке повернення це відновлення справедливості і збереження української ідентичності. Вдячний Європейському Союзу за лідерство у цих процесах 

- зазначив він.

"Разом зможемо відновити справедливість": Кравченко обговорив із послами G7 та представництвом ЄС в Україні створення Спецтрубуналу та повернення депортованих дітей 05.09.25, 15:51 • 4872 перегляди

Додамо

Генпрокурор додав, що послом Норвегії Ларсом Рагнаром Хансеном сфокусувалися на посиленні двосторонньої співпраці.

Програма "Нансен" — це підтвердження того, що Норвегія є нашим надійним стратегічним партнером, який підтримує Україну і на полі бою, і у сфері права. Поінформував про аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу та запуск порталу "СтопТиск". Домовилися розглянути можливість зустрічі з представниками норвезького бізнесу для прямого й відкритого діалогу 

- зазначив Кравченко.

Платформа для захисту бізнесу: в Офісі Генпрокурора розповіли, як працюватиме "СтопТиск"02.09.25, 13:56 • 5146 переглядiв

Під час обох зустрічей Генпрокурор наголосив на необхідності підтримки прокурорів прифронтових регіонів. 

Це люди, які щодня працюють під обстрілами, документують злочини, збирають докази і тримають лінію справедливості там, де це найнебезпечніше. Вони не мають додаткових гарантій чи спеціального статусу, але їхня робота не менш героїчна. Обговорили з партнерами можливість їхньої матеріально-технічної підтримки.  Вдячний нашим європейським друзям за предметні та чесні розмови. Переконаний, що вони трансформуються у конкретні рішення й дії. Ми продовжуємо рух до справедливості. І цей шлях — незворотний 

- резюмував Кравченко.

Раніше

Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з послом Данії Томасом Лундом-Соренсеном, обговоривши захист бізнесу та співпрацю у сфері безпеки. Вони також торкнулися розслідування міжнародних злочинів рф та створення Спеціального трибуналу.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Європейська комісія
Європейський Союз
Данія
Норвегія
Україна