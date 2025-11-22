$42.150.00
Практика для студенів в органах прокуратури та спільні наукові дослідження: Генпрокурор Кравченко у Харкові відвідав два університети та Інститут судових експертиз

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко здійснив робочий візит до Харкова, відвідавши Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Він анонсував можливість для студентів проходити практику в органах прокуратури та спільну роботу над удосконаленням законодавства.

Практика для студенів в органах прокуратури та спільні наукові дослідження: Генпрокурор Кравченко у Харкові відвідав два університети та Інститут судових експертиз

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відвідав Харків із робочим візитом. Побував в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а також у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Генпрокурор також анонсував можливість для студентів проходити практику в органах прокуратури, а також - спільну роботу над вдосконаленням чинного законодавства, передає УНН.

Два Харкова. Два часи. Одна незмінна сила. Повернувся у місце, яке багато років тому визначило мій шлях у професії - до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Харків завжди був містом, яке формує юристів, державників і людей зі стрижнем. Коли я навчався тут, воно жило іншим ритмом. Не було сирен, не було обстрілів, не було щоденного відчуття, що війна може увірватися у звичайну лекцію. Ми поспішали на пари, складали іспити, закохувалися, робили свої перші "дорослі" помилки і безтурботно вірили, що в нас все попереду 

- зазначив Кравченко.

За його словами, сьогодні Харків інший. Нескорений. Поранений війною, але не зломлений.

Університет живе, працює, відкриває нові аудиторії навіть під час війни. Цього разу, новий зал судових засідань, сучасний, оснащений, створений у час, коли будь-яке будівництво в Харкові це вже акт мужності. І головне, я побачив ту саму мотивовану молодь, як ми колись. Тільки сильніших. Серйозніших. Дорослих не по роках. Харків змінився. Але залишився все таким же вольовим. Саме тому він і виховує потужних юристів 

- додав Генпрокурор.

Кравченко також висловив радість, що є можливість допомогти молодим правникам з першими кроками на професійному шляху.

Домовились з університетом про співпрацю.  Перше, це практика для студентів в органах прокуратури. Я знаю, як це важливо, на власному досвіді. Друге, будемо проводити спільні наукові дослідження і попрацюємо над вдосконаленням чинного законодавства 

- наголосив він.

Кравченко назвав основні завдання на посаді Генпрокурора: координація правоохоронних органів та справедливість17.06.25, 12:46 • 4634 перегляди

Ще одна мотивуюча зустріч, за словами Генпрокурора, була зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Діти в обох університетах неймовірні: складні запитання, серйозні теми, і головне - бажання змінити, удосконалити систему. Вилікувати її.

Говорили про все. Від стратегії в розслідуванні воєнних злочинів і запуску Спецтрибуналу до буденної роботи прокуратури. Про те, як сьогодні формується нове покоління правників, які виклики стоять перед ними, яка їхня роль у відбудові справедливості. Одне я можу сказати напевно: головне вірити у себе, ніколи не здаватися і пам'ятати, що немає "закритих дверей", а кожна помилка дає можливість стати сильнішим. Я теж колись сидів за партою аудиторії, мріяв змінити систему. Сьогодні ми з командою це робимо. І хтось з цієї аудиторії прийде після нас. Вони впораються. Вони будуть кращими. Я це бачу

 - додав Кравченко.

Додамо

Крім того, Генпрокурор завітав і до Інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Команда потужних фахівців, які допомагають нам встановлювати істину. Кожна експертиза - це великий крок на шляху до відновлення справедливості 

- додав він.

Кравченко зауважив, що поїздка стала для нього не просто робочим візитом.

Це було повернення до витоків, до місця, яке зробило мене тим, хто я є. І я точно знаю: майбутні прокурори, судді, адвокати, які сьогодні вчаться в Харкові, стануть тими, хто буде відновлювати країну після перемоги. Зараз у Харкові формується покоління, яке ніколи не сприйматиме свободу як щось буденне, яке знає ціну справедливості. Ген свободи - в їхній ДНК. Він у повітрі цього міста. Нескорений Харків - це частина нашої сили. І частина моєї особистої історії. До зустрічі, незламне місто 

- резюмував Генпрокурор.

Від координаційної ролі прокуратури і кадрового голоду до захисту бізнесу: Генпрокурор Кравченко провів другу відкриту лекцію для студентів22.10.25, 19:42 • 3372 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Харків