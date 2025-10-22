Від координаційної ролі прокуратури і кадрового голоду до захисту бізнесу: Генпрокурор Кравченко провів другу відкриту лекцію для студентів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко сьогодні зустрівся зі студентами Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Говорили про встановлення справедливості і торкнулися актуальних питань, передає УНН.

Деталі

Кравченко зауважив, що це вже його друга відкрита лекція для студентів. Генпрокурор зазначив, що вчергове переконався - наше майбутнє у надійних руках.

Це спілкування, яке виходить за межі лекційних тем і торкається глибинних, філософських питань нашої роботи та життя. Взагалі, я вражений зрілістю, небайдужістю та вірою у справедливість молодих правників. Питання, які мені ставили, свідчать про те, що перед нами покоління, яке не просто прагне знань, а має чітку громадянську позицію та розуміння відповідальності - написав він.

За словами Кравченка, говорили про встановлення справедливості і торкнулися актуальних питань: від координаційної ролі прокуратури і кадрового голоду (на жаль, бюрократія часто віддаляє талановиту молодь від системи на 1–1,5 року) до захисту бізнесу, розслідування воєнних злочинів та підготовки до Спецтрибуналу.

Говорили про систему, про її недоліки. Один у полі не воїн, це правда. Але я переконаний, що система очищатиметься і вистоїть, особливо, коли молоде покоління прийде і прийматиме принципові, законні рішення і яку не зможе зламати система. Якщо всі прокурори будуть об'єднані єдиною метою - встановлення справедливості, система стане непохитною. Висновків не буде. Лише захоплення. Адже молодь, яка прагне справедливості, - це наше майбутнє. А сьогоднішня аудиторія надає впевненості: ми не просто відбудуємо, а створимо кращу, принциповішу та справедливішу правову систему. Вдячний кожному і кожній за неймовірне спілкування - резюмував він.

Нагадаємо

