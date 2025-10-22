$41.740.01
Ексклюзив
16:59 • 3566 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 5600 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 10608 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 12600 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 20870 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 21868 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13332 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 12093 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 10729 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 9492 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
Від координаційної ролі прокуратури і кадрового голоду до захисту бізнесу: Генпрокурор Кравченко провів другу відкриту лекцію для студентів

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч зі студентами Юридичного інституту КНЕУ, де обговорювалися питання встановлення справедливості. Захід охопив теми від координаційної ролі прокуратури та кадрового голоду до розслідування воєнних злочинів та підготовки до Спецтрибуналу.

Від координаційної ролі прокуратури і кадрового голоду до захисту бізнесу: Генпрокурор Кравченко провів другу відкриту лекцію для студентів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко сьогодні зустрівся зі студентами Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Говорили про встановлення справедливості і торкнулися актуальних питань, передає УНН.

Деталі

Кравченко зауважив, що це вже його друга відкрита лекція для студентів. Генпрокурор зазначив, що вчергове переконався - наше майбутнє у надійних руках.

Це спілкування, яке виходить за межі лекційних тем і торкається глибинних, філософських питань нашої роботи та життя. Взагалі, я вражений зрілістю, небайдужістю та вірою у справедливість молодих правників. Питання, які мені ставили, свідчать про те, що перед нами покоління, яке не просто прагне знань, а має чітку громадянську позицію та розуміння відповідальності 

- написав він.

За словами Кравченка, говорили про встановлення справедливості і торкнулися актуальних питань: від координаційної ролі прокуратури і кадрового голоду (на жаль, бюрократія часто віддаляє талановиту молодь від системи на 1–1,5 року) до захисту бізнесу, розслідування воєнних злочинів та підготовки до Спецтрибуналу.

Говорили про систему, про її недоліки. Один у полі не воїн, це правда. Але я переконаний, що система очищатиметься і вистоїть, особливо, коли молоде покоління прийде і прийматиме принципові, законні рішення і яку не зможе зламати система. Якщо всі прокурори будуть об'єднані єдиною метою - встановлення справедливості, система стане непохитною. Висновків не буде. Лише захоплення. Адже молодь, яка прагне справедливості, - це наше майбутнє. А сьогоднішня аудиторія надає впевненості: ми не просто відбудуємо, а створимо кращу, принциповішу та справедливішу правову систему. Вдячний кожному і кожній за неймовірне спілкування 

- резюмував він.

Нагадаємо

На початку жовтня Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів лекцію для студентів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Говорили про підозри та вироки російським військовим, бюрократію в органах прокуратури, а також повернення довіри

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Україна