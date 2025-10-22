От координационной роли прокуратуры и кадрового голода до защиты бизнеса: Генпрокурор Кравченко провел вторую открытую лекцию для студентов

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сегодня встретился со студентами Юридического института Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Говорили об установлении справедливости и затронули актуальные вопросы, передает УНН.

Кравченко отметил, что это уже его вторая открытая лекция для студентов. Генпрокурор отметил, что в очередной раз убедился – наше будущее в надежных руках.

Это общение, которое выходит за рамки лекционных тем и затрагивает глубинные, философские вопросы нашей работы и жизни. Вообще, я поражен зрелостью, неравнодушием и верой в справедливость молодых юристов. Вопросы, которые мне задавали, свидетельствуют о том, что перед нами поколение, которое не просто стремится к знаниям, а имеет четкую гражданскую позицию и понимание ответственности

По словам Кравченко, говорили об установлении справедливости и затронули актуальные вопросы: от координационной роли прокуратуры и кадрового голода (к сожалению, бюрократия часто отдаляет талантливую молодежь от системы на 1–1,5 года) до защиты бизнеса, расследования военных преступлений и подготовки к Спецтрибуналу.

Говорили о системе, о ее недостатках. Один в поле не воин, это правда. Но я убежден, что система будет очищаться и выстоит, особенно, когда молодое поколение придет и будет принимать принципиальные, законные решения и которую не сможет сломать система. Если все прокуроры будут объединены единой целью - установление справедливости, система станет непоколебимой. Выводов не будет. Только восхищение. Ведь молодежь, которая стремится к справедливости, - это наше будущее. А сегодняшняя аудитория придает уверенности: мы не просто отстроим, а создадим лучшую, более принципиальную и справедливую правовую систему. Благодарен каждому и каждой за невероятное общение