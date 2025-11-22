$42.150.00
Практика для студентов в органах прокуратуры и совместные научные исследования: Генпрокурор Кравченко в Харькове посетил два университета и Институт судебных экспертиз

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко совершил рабочий визит в Харьков, посетив Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Он анонсировал возможность для студентов проходить практику в органах прокуратуры и совместную работу над усовершенствованием законодательства.

Практика для студентов в органах прокуратуры и совместные научные исследования: Генпрокурор Кравченко в Харькове посетил два университета и Институт судебных экспертиз

Генеральный прокурор Руслан Кравченко посетил Харьков с рабочим визитом. Побывал в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина. Генпрокурор также анонсировал возможность для студентов проходить практику в органах прокуратуры, а также - совместную работу над усовершенствованием действующего законодательства, передает УНН.

Два Харькова. Два времени. Одна неизменная сила. Вернулся в место, которое много лет назад определило мой путь в профессии - в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Харьков всегда был городом, который формирует юристов, государственников и людей со стержнем. Когда я учился здесь, он жил другим ритмом. Не было сирен, не было обстрелов, не было ежедневного ощущения, что война может ворваться в обычную лекцию. Мы спешили на пары, сдавали экзамены, влюблялись, делали свои первые "взрослые" ошибки и беззаботно верили, что у нас все впереди

- отметил Кравченко.

По его словам, сегодня Харьков другой. Непокоренный. Израненный войной, но не сломленный.

Университет живет, работает, открывает новые аудитории даже во время войны. На этот раз, новый зал судебных заседаний, современный, оснащенный, созданный во время, когда любое строительство в Харькове это уже акт мужества. И главное, я увидел ту же мотивированную молодежь, как мы когда-то. Только сильнее. Серьезнее. Взрослых не по годам. Харьков изменился. Но остался все таким же волевым. Именно поэтому он и воспитывает мощных юристов

- добавил Генпрокурор.

Кравченко также выразил радость, что есть возможность помочь молодым юристам с первыми шагами на профессиональном пути.

Договорились с университетом о сотрудничестве. Первое, это практика для студентов в органах прокуратуры. Я знаю, как это важно, на собственном опыте. Второе, будем проводить совместные научные исследования и поработаем над усовершенствованием действующего законодательства

- подчеркнул он.

Еще одна мотивирующая встреча, по словам Генпрокурора, была со студентами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Дети в обоих университетах невероятные: сложные вопросы, серьезные темы, и главное - желание изменить, усовершенствовать систему. Вылечить ее.

Говорили обо всем. От стратегии в расследовании военных преступлений и запуска Спецтрибунала до будничной работы прокуратуры. О том, как сегодня формируется новое поколение юристов, какие вызовы стоят перед ними, какова их роль в восстановлении справедливости. Одно я могу сказать наверняка: главное верить в себя, никогда не сдаваться и помнить, что нет "закрытых дверей", а каждая ошибка дает возможность стать сильнее. Я тоже когда-то сидел за партой аудитории, мечтал изменить систему. Сегодня мы с командой это делаем. И кто-то из этой аудитории придет после нас. Они справятся. Они будут лучшими. Я это вижу

 - добавил Кравченко.

Добавим

Кроме того, Генпрокурор посетил и Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса.

Команда мощных специалистов, которые помогают нам устанавливать истину. Каждая экспертиза - это большой шаг на пути к восстановлению справедливости

- добавил он.

Кравченко отметил, что поездка стала для него не просто рабочим визитом.

Это было возвращение к истокам, к месту, которое сделало меня тем, кто я есть. И я точно знаю: будущие прокуроры, судьи, адвокаты, которые сегодня учатся в Харькове, станут теми, кто будет восстанавливать страну после победы. Сейчас в Харькове формируется поколение, которое никогда не будет воспринимать свободу как нечто обыденное, которое знает цену справедливости. Ген свободы - в их ДНК. Он в воздухе этого города. Непокоренный Харьков - это часть нашей силы. И часть моей личной истории. До встречи, несокрушимый город

- резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Руслан Кравченко
Харьков