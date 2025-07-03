Объявлены подозрения 18 лицам, причастным к пыткам мирных жителей в Купянске
Киев • УНН
Прокуратура объявила подозрения 18 лицам, причастным к издевательствам над мирным населением в пыточной в Купянске во время оккупации в 2022 году. Среди подозреваемых – российские военные, боевики и бывшие полицейские, перешедшие на сторону врага.
Прокуратура объявила подозрения 18 фигурантам, причастным к издевательствам над мирным населением в застенке в Купянске. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.
Детали
Отмечается, что в период оккупации города в 2022 году на территории Купянского районного отдела полиции функционировала застенок.
Прокуроры идентифицировали 18 человек, причастных к пыткам или охране места незаконного содержания. Им сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Среди них так называемый "начальник" незаконно образованного оккупационными войсками "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", российские военные, участники незаконных вооруженных формирований "л/днр", а также бывшие полицейские, перешедшие на сторону врага
Части подозреваемых также дополнительно инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с населением. Людей содержали в нечеловеческих условиях: в камерах – антисанитария, отсутствие воды, медицинской помощи. Жилая площадь на одного задержанного была критически малой, еда - преимущественно объедки военных.
Людей били руками, ногами, палками, применяли электрический ток. Во время пыток потерпевших заставляли давать ложные показания относительно себя или других лиц, признаваться в сотрудничестве с ВСУ или СБУ. Задержанным угрожали убийством, пытками близких или задержанием родственников. В некоторых случаях пытки приобретали формы психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли рыть могилы себе и другим.
После деоккупации города правоохранители провели масштабную работу и установили более 110 потерпевших. Это учителя, спасатели, участники боевых действий, представители органов государственной власти, волонтеры и другие гражданские жители.
Двум фигурантам сообщили о подозрении лично. Остальным – заочно, они будут объявлены в розыск.
Досудебное расследование осуществляют следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение — 7-е управление (по обслуживанию Харьковской области) ДСР Национальной полиции Украины.
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