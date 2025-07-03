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Оголошено підозри 18 особам, причетним до катування мирних жителів у Куп'янську

Київ • УНН

 • 87 перегляди

Прокуратура оголосила підозри 18 особам, причетним до знущань над мирним населенням у катівні в Куп'янську під час окупації 2022 року. Серед підозрюваних – російські військові, бойовики та колишні поліцейські, які перейшли на бік ворога.

Оголошено підозри 18 особам, причетним до катування мирних жителів у Куп'янську

Прокуратура оголосила підозри 18 фігурантам, причетним до знущань над мирним населенням у катівні в Купʼянську. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального Прокурора

Деталі

Зазначається, що в період окупації міста в 2022 році на території Куп’янського районного відділу поліції функціонувала катівня.

Прокурори ідентифікували 18 осіб, причетних до катувань або охорони місця незаконного утримання. Їм повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Серед них так званий "начальник" незаконно утвореного окупаційними військами "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", російські військові, учасники незаконних збройних формувань "л/днр", а також колишні поліцейські, які перейшли на бік ворога

-йдеться у дописі.

Частині підозрюваних також додатково інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували численні факти жорстокого поводження з населенням. Людей утримували в нелюдських умовах: у камерах – антисанітарія, відсутність води, медичної допомоги. Житлова площа на одного затриманого була критично малою, їжа - переважно недоїдки військових.

Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм. Під час катувань потерпілих змушували давати неправдиві покази щодо себе чи інших осіб, зізнаватись у співпраці з ЗСУ чи СБУ. Затриманим погрожували вбивством, тортурами близьких або затриманням родичів. У деяких випадках катування набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували рити могили собі та іншим.

Після деокупації міста правоохоронці провели масштабну роботу та встановили понад 110 потерпілих. Це вчителі, рятувальники, учасники бойових дій, представники органів державної влади, волонтери та інші цивільні мешканці.

Двом фігурантам повідомили про підозру особисто. Іншим – заочно, їх буде оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо

Директор федеральної служби виконання покарань рф аркадій гостєв заочно отримав 10 років ув'язнення. Його визнали винним за організацію мережі катівень на лівобережжі Херсонщини, де ув'язнювали учасників руху опору.

ГУР ліквідував колаборанта Михайла Грицая у Бердянську, який катував українських полонених та привласнював державне майно18.06.25, 18:01 • 4647 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Херсонська область
Куп'янськ
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