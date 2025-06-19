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Створив мережу катівень на лівобережжі Херсонщини: 10 років ув’язнення отримав головний тюремник рф

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Директор федеральної служби виконання покарань рф аркадій гостєв заочно отримав 10 років ув'язнення. Його визнали винним за організацію мережі катівень на лівобережжі Херсонщини, де ув'язнювали учасників руху опору.

Створив мережу катівень на лівобережжі Херсонщини: 10 років ув’язнення отримав головний тюремник рф

За матеріалами Служби безпеки 10 років позбавлення волі заочно отримав аркадій гостєв - директор федеральної служби виконання покарань рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пишее УНН.

За матеріалами справи, російський генерал організував мережу тюремних таборів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Саме за його наказом рашисти переобладнали захоплені в регіоні пенітенціарні установи під катівні, до яких ув’язнюють учасників руху опору. У застінках потерпілих піддають жорстоким тортурам, через які намагаються зламати спротив кремлівському режиму

- йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, посадовець особисто координував облаштування тюремних об’єктів на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом він включив їх до загального реєстру в’язниць росії й провів відповідне рішення через міністерство юстиції рф.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав Гостєва винним за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду04.06.25, 19:37 • 65821 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Служба безпеки України
Херсонська область
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