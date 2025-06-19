Создал сеть застенков на левобережье Херсонщины: 10 лет тюрьмы получил главный тюремщик рф

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
14:14 • 11192 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
13:56 • 27903 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
13:07 • 30116 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 39459 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 102385 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 58231 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 142272 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 197392 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 93607 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129838 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
42%
746мм
Популярные новости
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 160474 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19 июня, 08:27 • 58895 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 124167 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 65348 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 52875 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 52946 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 65416 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 102385 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 124247 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 160544 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони14:51 • 11385 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 21375 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 171721 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 220392 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223112 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Создал сеть застенков на левобережье Херсонщины: 10 лет тюрьмы получил главный тюремщик рф

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Директор федеральной службы исполнения наказаний рф аркадий гостев заочно получил 10 лет тюрьмы. Его признали виновным в организации сети застенков на левобережье Херсонщины, где держали участников движения сопротивления.

Создал сеть застенков на левобережье Херсонщины: 10 лет тюрьмы получил главный тюремщик рф

По материалам Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил аркадий гостев - директор федеральной службы исполнения наказаний рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, российский генерал организовал сеть тюремных лагерей на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Именно по его приказу рашисты переоборудовали захваченные в регионе пенитенциарные учреждения под пыточные, в которые заключают участников движения сопротивления. В застенках пострадавших подвергают жестоким пыткам, через которые пытаются сломить сопротивление кремлевскому режиму

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, чиновник лично координировал обустройство тюремных объектов на временно оккупированной части региона. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем россии и провел соответствующее решение через министерство юстиции рф.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену04.06.25, 19:37 • 65821 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Херсонская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9