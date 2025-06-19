Создал сеть застенков на левобережье Херсонщины: 10 лет тюрьмы получил главный тюремщик рф

По материалам Службы безопасности 10 лет лишения свободы заочно получил аркадий гостев - директор федеральной службы исполнения наказаний рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, российский генерал организовал сеть тюремных лагерей на временно оккупированном левобережье Херсонщины. Именно по его приказу рашисты переоборудовали захваченные в регионе пенитенциарные учреждения под пыточные, в которые заключают участников движения сопротивления. В застенках пострадавших подвергают жестоким пыткам, через которые пытаются сломить сопротивление кремлевскому режиму - говорится в сообщении.

Как установило расследование, чиновник лично координировал обустройство тюремных объектов на временно оккупированной части региона. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем россии и провел соответствующее решение через министерство юстиции рф.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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