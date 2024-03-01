Обучение в условиях войны: Зеленский показал премьеру Нидерландов метрошколу в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которые находятся с визитом в Харькове, посетили одну из школ, которую обустроили в городском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Детали

Политики побывали на уроках, которые проводят в специально оборудованных классах на станции метро "Университет".

Лидеры посетили уроки математики, украинского и английского языка и пообщались с детьми. Они поинтересовались любимыми предметами, увлечениями и мечтами учеников и пожелали им успехов.

Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям! Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину! - заявил президент Украины в своем Telegram-канале.

Дополнение

На станции "Университет" учится 858 детей из 40 классов.

В целом помещения для обучения оборудованы на пяти станциях Харьковского метрополитена: "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод".

Сформировано 106 классов, в которых получает знания 2191 ребенок. Образовательный процесс организован в две смены. Кроме учителя, в каждом классе работают тьютор и психолог.

Наградил учителей и пообщался со школьниками: Зеленский посетил метрошколу в Харькове

Обеспечено медицинское обслуживание, бесплатное питание, есть интернет, видеонаблюдение и охрана. Детей со всего города бесплатно подвозят автобусами в сопровождении патрульной полиции.

За время работы метрошколу посетили журналисты из 22 стран, а также представители международных организаций: ООН, ЮНИСЕФ, USAID.

Справочно

В помещениях Харьковского метрополитена в январе 2024 года начали работу группы по подготовке детей к школе. Их в субботу и воскресенье посещает 670 детей. К программе привлечены 17 садиков, создана 41 группа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осмотрели в Харькове здания, поврежденные российскими атаками и почтили память детей, погибших в войне.