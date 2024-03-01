Обучение в условиях войны: Зеленский показал премьеру Нидерландов метрошколу в Харькове
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетили школу, которая работает в харьковском метро, и пообщались с детьми о том, что обучение в ней продолжается несмотря на войну.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которые находятся с визитом в Харькове, посетили одну из школ, которую обустроили в городском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.
Детали
Политики побывали на уроках, которые проводят в специально оборудованных классах на станции метро "Университет".
Лидеры посетили уроки математики, украинского и английского языка и пообщались с детьми. Они поинтересовались любимыми предметами, увлечениями и мечтами учеников и пожелали им успехов.
Спасибо учителям за то, что даете знания нашим детям! Спасибо нашим детям за то, что продолжаете мечтать и верите в Украину!
Дополнение
На станции "Университет" учится 858 детей из 40 классов.
В целом помещения для обучения оборудованы на пяти станциях Харьковского метрополитена: "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод".
Сформировано 106 классов, в которых получает знания 2191 ребенок. Образовательный процесс организован в две смены. Кроме учителя, в каждом классе работают тьютор и психолог.
Наградил учителей и пообщался со школьниками: Зеленский посетил метрошколу в Харькове30 ноября 2023, 16:55 • 37349 просмотров
Обеспечено медицинское обслуживание, бесплатное питание, есть интернет, видеонаблюдение и охрана. Детей со всего города бесплатно подвозят автобусами в сопровождении патрульной полиции.
За время работы метрошколу посетили журналисты из 22 стран, а также представители международных организаций: ООН, ЮНИСЕФ, USAID.
Справочно
В помещениях Харьковского метрополитена в январе 2024 года начали работу группы по подготовке детей к школе. Их в субботу и воскресенье посещает 670 детей. К программе привлечены 17 садиков, создана 41 группа.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осмотрели в Харькове здания, поврежденные российскими атаками и почтили память детей, погибших в войне.
Обучение в условиях войны: Зеленский показал премьеру Нидерландов метрошколу в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетили школу, которая работает в харьковском метро, и пообщались с детьми о том, что обучение в ней продолжается несмотря на войну.
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