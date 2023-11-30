Наградил учителей и пообщался со школьниками: Зеленский посетил метрошколу в Харькове

Во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил школьников, которые из-за российских обстрелов вынуждены учиться на станции Харьковского метрополитена. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Глава государства посетил классы, где проходили уроки математики, английского языка и музыки. Владимир Зеленский пообщался с детьми и поинтересовался подробностями обучения на станции метро "Университет".

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Кроме того, президент отметил наградами и почетными званиями педагогических работников Харьковщины. Глава государства наградил педагогов орденами княгини Ольги III степени, а также присвоил почетные звания "Заслуженный работник образования Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Я хочу вас всех поблагодарить за то, что Харьковщина не пустует, за то, что здесь есть прекрасные дети, люди разных профессий. Безусловно, есть вы - учителя. Если есть школа, даже такая креативная, есть и жизнь. Спасибо за вашу работу, за служение детям Украины. Хочу поблагодарить за то, что вы в Украине, с украинскими детьми, спасибо за то, что вы несете знания нашим детям во время войны и что война не остановила вас - подчеркнул Владимир Зеленский.

Дополнение

На станции "Университет" учится 831 ребенок из 40 классов, которые закреплены за 11 учебными заведениями.

Помещения для обучения детей расположены на пяти станциях Харьковского метрополитена. Сформировано 105 классов, в которых, в две смены, обучаются 2094 ученика 1-11-х классов.

Отмечается, что школьников со всего города бесплатно подвозят автобусами по 12 маршрутам в сопровождении патрульной полиции.

Напомним

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть Донбасс ментально будет сложнее чем оккупированный Крым. Он пояснил, что речь идет именно о ментальном возвращении людей в Украину