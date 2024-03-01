Навчання в умовах війни: Зеленський показав прем'єру Нідерландів метрошколу у Харкові

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, які перебувають з візитом у Харкові, відвідали одну з шкіл, яку облаштували у міському метрополітені. Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.

Деталі

Політики побували на уроках, які проводять у спеціально облаштованих класах на станції метро "Університет".

Лідери відвідали уроки математики, української та англійської мови й поспілкувалися з дітьми. Вони поцікавилися улюбленими предметами, захопленнями та мріями учнів і побажали їм успіхів.

Дякую вчителям за те, що даєте знання нашим дітям! Дякую нашим дітям за те, що продовжуєте мріяти й вірите в Україну! - заявив президент України у своєму Telegram-каналі.

Доповнення

На станції "Університет" навчається 858 дітей із 40 класів.

Загалом приміщення для навчання обладнані на п'яти станціях Харківського метрополітену: "Університет", "Перемога", "Академіка Павлова", "Метробудівників" та "Тракторний завод".

Сформовано 106 класів, у яких здобуває знання 2191 дитина. Освітній процес організовано у дві зміни. Крім учителя, в кожному класі працюють тьютор і психолог.

Нагородив вчителів та поспілкувався зі школярами: Зеленський відвідав метрошколу в Харкові

Забезпечено медичне обслуговування, безкоштовне харчування, є інтернет, відеоспостереження та охорона. Дітей з усього міста безкоштовно підвозять автобусами в супроводі патрульної поліції.

За час роботи метрошколу відвідали журналісти з 22 країн, а також представники міжнародних організацій: ООН, ЮНІСЕФ, USAID.

Довідково

У приміщеннях Харківського метрополітену у січні 2024 року розпочали роботу групи з підготовки дітей до школи. Їх у суботу та неділю відвідує 670 дітей. До програми залучено 17 садочків, створено 41 групу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оглянули у Харкові будівлі, пошкоджені російськими атаками та вшанували пам’ять дітей, загиблих у війні.