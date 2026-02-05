Обновлен состав заместителей в Минобороны: Федоров представил команду
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины утвердил обновленный состав заместителей министра обороны. Михаил Федоров представил новых заместителей, которые будут отвечать за ключевые направления трансформации министерства.
Правительство утвердило обновленный состав заместителей в Министерстве обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров и представил команду, передает УНН.
Продолжаем трансформировать МОУ в эффективную структуру, способную достигать поставленных целей. Сегодня на заседании Правительства назначили обновленный состав заместителей в Министерстве обороны
Глава Минобороны также представил свою обновленную команду:
🔹Алексей Выскуб — первый заместитель Министра обороны Украины;
Алексей работал первым заместителем министра цифровой трансформации с 2019 года. Он отвечал за развитие «Дії» и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии. С начала полномасштабного вторжения был активно вовлечен в технологическую войну и развитие всех военных проектов Минцифры. Занимался внедрением проектов «Армия дронов», «єБали», «Линия дронов», дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БпЛА-экипажей, развитие «малой» ПВО.
Сейчас в команде МОУ он продолжит отвечать за развитие ключевых проектов для достижения целей войны.
🔹Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — заместитель министра обороны Украины;
Имеет большой практический опыт в военном управлении, логистике и планировании. Был первым заместителем Министра обороны. Работал советником командующего Сил логистики ВСУ, руководил главным управлением логистики и имеет десятилетия практической работы в системе обороны. Его участие важно для укрепления тыловых процессов и обеспечения фронта эффективными решениями.
🔹Сергей Боев — заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции;
Имеет международный опыт в экономике, стратегии и развитии партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский ОПК. Присоединился к команде Минобороны в 2024 году и возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами. Сегодня его экспертиза важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи в сфере безопасности и финансирования.
Также в команде остаются заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение, подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта, и Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.
