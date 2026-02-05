$43.170.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Обновлен состав заместителей в Минобороны: Федоров представил команду

Киев • УНН

 • 1708 просмотра

Кабинет Министров Украины утвердил обновленный состав заместителей министра обороны. Михаил Федоров представил новых заместителей, которые будут отвечать за ключевые направления трансформации министерства.

Обновлен состав заместителей в Минобороны: Федоров представил команду

Правительство утвердило обновленный состав заместителей в Министерстве обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров и представил команду, передает УНН.

Продолжаем трансформировать МОУ в эффективную структуру, способную достигать поставленных целей. Сегодня на заседании Правительства назначили обновленный состав заместителей в Министерстве обороны 

- сообщил Федоров.

Глава Минобороны также представил свою обновленную команду: 

🔹Алексей Выскуб — первый заместитель Министра обороны Украины;

Алексей работал первым заместителем министра цифровой трансформации с 2019 года. Он отвечал за развитие «Дії» и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии. С начала полномасштабного вторжения был активно вовлечен в технологическую войну и развитие всех военных проектов Минцифры. Занимался внедрением проектов «Армия дронов», «єБали», «Линия дронов», дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БпЛА-экипажей, развитие «малой» ПВО.

Сейчас в команде МОУ он продолжит отвечать за развитие ключевых проектов для достижения целей войны. 

🔹Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — заместитель министра обороны Украины;

Имеет большой практический опыт в военном управлении, логистике и планировании. Был первым заместителем Министра обороны. Работал советником командующего Сил логистики ВСУ, руководил главным управлением логистики и имеет десятилетия практической работы в системе обороны. Его участие важно для укрепления тыловых процессов и обеспечения фронта эффективными решениями.

🔹Сергей Боев — заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции;

Имеет международный опыт в экономике, стратегии и развитии партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский ОПК. Присоединился к команде Минобороны в 2024 году и возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами. Сегодня его экспертиза важна для построения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи в сфере безопасности и финансирования.

Также в команде остаются заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение, подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта, и Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации.

Правительство снова назначило волонтера Чмута членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок05.02.26, 17:37 • 1448 просмотров

Антонина Туманова

