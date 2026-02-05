$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 8088 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 8648 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 12641 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 23089 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51544 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26315 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25821 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21229 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14332 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14079 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Оновлено склад заступників у Міноборони: Федоров представив команду

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив оновлений склад заступників міністра оборони. Михайло Федоров представив нових заступників, які відповідатимуть за ключові напрямки трансформації міністерства.

Оновлено склад заступників у Міноборони: Федоров представив команду

Уряд затвердив оновлений склад заступників у Міністерстві оборони. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров і представив команду, передає УНН.

Продовжуємо трансформувати МОУ в ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Сьогодні на засіданні Уряду призначили оновлений склад заступників у Міністерстві оборони 

- повідомив Федоров.

Глава Міноборони також представив свою оновлену команду: 

🔹Олексій Вискуб — перший заступник Міністра оборони України;

Олексій працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року. Він відповідав за розвиток Дії та державних сервісів, реінжиніринг процесів, спрощення бюрократії. З початку повномасштабного вторгнення був активно залучений у технологічну війну та розвиток усіх військових проєктів Мінцифри. Займався впровадженням проєктів Армія дронів, єБали, Лінія дронів, дроново-штурмові полки, побудова ешелонів БпЛА-екіпажів, розвиток "малої" ППО.

Зараз у команді МОУ він продовжить відповідати за розвиток ключових проєктів для досягнення цілей війни. 

🔹Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — заступник міністра оборони України;

Має великий практичний досвід у військовому управлінні, логістиці та плануванні. Був першим заступником Міністра оборони. Працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, керував головним управлінням логістики та має десятиліття практичної роботи в системі оборони. Його участь важлива для зміцнення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними рішеннями.

🔹Сергій Боєв — заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції;

Має міжнародний досвід в економіці, стратегії та розвитку партнерств, працював у провідних консалтингових компаніях, займався питаннями залучення партнерів в український ОПК. Приєднався до команди Міноборони у 2024 році та очолював напрям взаємодії з міжнародними партнерами. Сьогодні його експертиза важлива для побудови ефективних і довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залучення безпекової допомоги й фінансування.

Також у команді залишаються заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту, та Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.

