Оновлено склад заступників у Міноборони: Федоров представив команду
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України затвердив оновлений склад заступників міністра оборони. Михайло Федоров представив нових заступників, які відповідатимуть за ключові напрямки трансформації міністерства.
Уряд затвердив оновлений склад заступників у Міністерстві оборони. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров і представив команду, передає УНН.
Продовжуємо трансформувати МОУ в ефективну структуру, яка здатна досягати поставлених цілей. Сьогодні на засіданні Уряду призначили оновлений склад заступників у Міністерстві оборони
Глава Міноборони також представив свою оновлену команду:
🔹Олексій Вискуб — перший заступник Міністра оборони України;
Олексій працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року. Він відповідав за розвиток Дії та державних сервісів, реінжиніринг процесів, спрощення бюрократії. З початку повномасштабного вторгнення був активно залучений у технологічну війну та розвиток усіх військових проєктів Мінцифри. Займався впровадженням проєктів Армія дронів, єБали, Лінія дронів, дроново-штурмові полки, побудова ешелонів БпЛА-екіпажів, розвиток "малої" ППО.
Зараз у команді МОУ він продовжить відповідати за розвиток ключових проєктів для досягнення цілей війни.
🔹Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — заступник міністра оборони України;
Має великий практичний досвід у військовому управлінні, логістиці та плануванні. Був першим заступником Міністра оборони. Працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, керував головним управлінням логістики та має десятиліття практичної роботи в системі оборони. Його участь важлива для зміцнення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними рішеннями.
🔹Сергій Боєв — заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції;
Має міжнародний досвід в економіці, стратегії та розвитку партнерств, працював у провідних консалтингових компаніях, займався питаннями залучення партнерів в український ОПК. Приєднався до команди Міноборони у 2024 році та очолював напрям взаємодії з міжнародними партнерами. Сьогодні його експертиза важлива для побудови ефективних і довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залучення безпекової допомоги й фінансування.
Також у команді залишаються заступник міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту, та Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.
Уряд знову призначив волонтера Чмута членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель05.02.26, 17:37 • 1186 переглядiв