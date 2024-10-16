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Обесточивание в Николаеве и Херсоне возникли из-за технологических нарушений на линии в Николаевской области - Минэнерго

Обесточивание в Николаеве и Херсоне возникли из-за технологических нарушений на линии в Николаевской области - Минэнерго

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:43  •  4611 просмотра

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Из-за технологических нарушений на линии обесточены потребители Николаева, Херсона и частично областей. Энергетики работают над восстановлением поставок, импорт электроэнергии прогнозируется из 5 стран.

Из-за технологических нарушений на линии в Николаевской области обесточены потребители Николаева, Херсона и частично областей, энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. В результате обстрелов рф за прошедшие сутки были отключения света  в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, передает УНН.

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Состояние сетей

Николаевская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.

Сегодня утром по технологическим причинам снова отключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсон, Николаев, а также частично Николаевской и Херсонской областей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА16 октября 2024, 06:49 • 7068 просмотров

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 509 населенных пунктов.

Как указали в ведомстве, энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу. Поэтому украинцев призывают продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.

Импорт 

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 9100 МВт*ч и мощностью 1402 МВт.

Галущенко: основное решение для защиты энергетики - это противовоздушная оборона9 октября 2024, 15:49 • 37342 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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