Обесточивание в Николаеве и Херсоне возникли из-за технологических нарушений на линии в Николаевской области - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за технологических нарушений на линии обесточены потребители Николаева, Херсона и частично областей. Энергетики работают над восстановлением поставок, импорт электроэнергии прогнозируется из 5 стран.
Из-за технологических нарушений на линии в Николаевской области обесточены потребители Николаева, Херсона и частично областей, энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. В результате обстрелов рф за прошедшие сутки были отключения света в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, передает УНН.
Последствия обстрелов рф
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
Состояние сетей
Николаевская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.
Сегодня утром по технологическим причинам снова отключалась воздушная линия, при этом обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсон, Николаев, а также частично Николаевской и Херсонской областей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
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На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 509 населенных пунктов.
Как указали в ведомстве, энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу. Поэтому украинцев призывают продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 9100 МВт*ч и мощностью 1402 МВт.
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