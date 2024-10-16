Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Херсоне в течение нескольких часов, в соседнем регионе проводятся ремонтные работы, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сейчас в соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области. Энергетики уверяют, что в течение нескольких часов восстановят свет в городе