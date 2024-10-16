Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА
Киев • УНН
В соседнем регионе проводятся ремонтные работы электросетей, питающих Херсон и часть области. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в городе в течение нескольких часов.
Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Херсоне в течение нескольких часов, в соседнем регионе проводятся ремонтные работы, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Сейчас в соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области. Энергетики уверяют, что в течение нескольких часов восстановят свет в городе
В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании16 октября 2024, 05:35 • 8720 просмотров