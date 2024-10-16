Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА

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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

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Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
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Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
15 октября 2024, 07:15  •  131353 просмотра

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  136080 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА

Свет в Херсоне энергетики обещают восстановить в течение нескольких часов - ОВА

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 06:49  •  3110 просмотра

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В соседнем регионе проводятся ремонтные работы электросетей, питающих Херсон и часть области. Энергетики обещают восстановить электроснабжение в городе в течение нескольких часов.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Херсоне в течение нескольких часов, в соседнем регионе проводятся ремонтные работы, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Сейчас в соседнем регионе продолжаются ремонтные работы электрических сетей, питающих Херсон и часть нашей области. Энергетики уверяют, что в течение нескольких часов восстановят свет в городе

- написал Прокудин.

В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании16 октября 2024, 05:35 • 8720 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
khersonХерсон