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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Світло у Херсоні енергетики обіцяють відновити впродовж кількох годин - ОВА

Київ • УНН

 • 12122 перегляди

У сусідньому регіоні проводяться ремонтні роботи електромереж, що живлять Херсон та частину області. Енергетики обіцяють відновити електропостачання у місті протягом кількох годин.

Світло у Херсоні енергетики обіцяють відновити впродовж кількох годин - ОВА

Енергетики обіцяють відновити електропостачання у Херсоні впродовж кількох годин, у сусідньому регіоні проводяться ремонтні роботи, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Наразі у сусідньому регіоні тривають ремонтні роботи електричних мереж, що живлять Херсон та частину нашої області. Енергетики запевняють, що впродовж кількох годин відновлять світло у місті

- написав Прокудін.

У Херсоні зникла електрика, у частині Миколаєва також повідомляють про знеструмлення16.10.24, 08:35 • 63126 переглядiв

Юлія Шрамко

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