Світло у Херсоні енергетики обіцяють відновити впродовж кількох годин - ОВА
Київ • УНН
У сусідньому регіоні проводяться ремонтні роботи електромереж, що живлять Херсон та частину області. Енергетики обіцяють відновити електропостачання у місті протягом кількох годин.
Енергетики обіцяють відновити електропостачання у Херсоні впродовж кількох годин, у сусідньому регіоні проводяться ремонтні роботи, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Наразі у сусідньому регіоні тривають ремонтні роботи електричних мереж, що живлять Херсон та частину нашої області. Енергетики запевняють, що впродовж кількох годин відновлять світло у місті
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