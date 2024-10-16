У Херсоні зникла електрика, у частині Миколаєва також повідомляють про знеструмлення
Київ • УНН
У Херсоні повністю зникло електропостачання, причини з'ясовуються. Також повідомляється про знеструмлення деяких районів Миколаєва.
У Херсоні повністю зникло електропостачання, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Також повідомляється про знеструмлення деяких районів Миколаєва, про що пише "Суспільне", передає УНН.
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"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються", - написав Мрочко у Telegram.
"У деяких районах Миколаєва зникло електропостачання", - зазначає "Суспільне".
Споживання електрики росте на тлі похолодання, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях15.10.24, 11:15 • 40057 переглядiв