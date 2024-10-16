В Херсоне пропало электричество, в части Николаева также сообщают об обесточивании
Киев • УНН
В Херсоне полностью исчезло электроснабжение, причины выясняются. Также сообщается об обесточивании некоторых районов Николаева.
В Херсоне полностью исчезло электроснабжение, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. Также сообщается об обесточивании некоторых районов Николаева, о чем пишет "Суспільне", передает УНН.
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"В Херсоне исчезло электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - написал Мрочко в Telegram.
"В некоторых районах Николаева исчезло электроснабжение", - отмечает "Суспільне".
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