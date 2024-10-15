Потребление электричества растет на фоне похолодания, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях

Энергосистема остается сбалансированной. Потребление растет из-за снижения температуры. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", - отметили в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, потребление растет. Сегодня, 15 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 3% выше, чем в это время предыдущего дня - в понедельник. Причиной такой динамики называют снижение температуры воздуха на всей территории Украины.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00", - отметили в Укрэнерго.

Последствия обстрелов

По данным Минэнерго, за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Обесточивания по другим причинам

Одесская область: из-за технологических нарушений обесточивались подстанция, бытовые потребители и трамвайно-троллейбусное управление (были сбои в движении). Питание восстановлено по резервной схеме.

Сумская область: в результате возгорания оборудования на подстанции выключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции и бытовых и промышленных потребителей. Пожар ликвидирован. Питание восстановлено.

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 495 населенных пунктов.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 43 783 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Чрезвычайные ситуации

За прошедшие сутки диспетчеры энергетических объектов в центральном, южном, юго-восточном и западном регионах получили сообщение о заминировании территорий. При осмотре угроз не обнаружено, сообщили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.28 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6400 МВт*ч и мощностью 1400 МВт.