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Споживання електрики росте на тлі похолодання, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях

Київ • УНН

 • 40057 перегляди

Енергосистема України залишається збалансованою, але споживання зростає через зниження температури. За минулу добу були знеструмлення у 6 областях через обстріли та бойові дії.

Споживання електрики росте на тлі похолодання, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях

Енергосистема залишається збалансованою. Споживання зростає через зниження температури. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго" та Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Закликаємо продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00", - зазначили у Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, споживання зростає. Сьогодні, 15 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причиною такої динаміки називають зниження температури повітря на всій території України.

"В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - наголосили в Укренерго.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Знеструмлення з інших причин

Одеська область: через технологічні порушення знеструмлювались підстанція, побутові споживачі та трамвайно-тролейбусне управління (були збої в русі). Живлення відновлено за резервною схемою.

Сумська область: внаслідок загорання обладнання на підстанції вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанції та побутових і промислових споживачів. Пожежу ліквідовано. Живлення відновлено.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 495 населених пунктів.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 43 783 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Надзвичайні ситуації

Протягом минулої доби диспетчери енергетичних об'єктів у центральному, південному, південно-східному та західному регіонах отримали повідомлення про замінування територій. Під час огляду загроз не виявлено, повідомили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.28 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6400 МВт*год та потужністю 1400 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
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