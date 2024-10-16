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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Знеструмлення в Миколаєві та Херсоні виникли через технологічні порушення на лінії у Миколаївській області - Міненерго

Київ • УНН

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Через технологічні порушення на лінії знеструмлено споживачів Миколаєва, Херсона і частково областей. Енергетики працюють над відновленням постачання, імпорт електроенергії прогнозується з 5 країн.

Знеструмлення в Миколаєві та Херсоні виникли через технологічні порушення на лінії у Миколаївській області - Міненерго

Через технологічні порушення на лінії у Миколаївській області знеструмлені споживачі Миколаєва, Херсона і частково областей, енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Внаслідок обстрілів рф минулої доби були відключення світла  у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомили у Міненерго у середу, передає УНН.

Наслідки обстрілів рф

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Стан мереж

Миколаївська область: через технологічні порушення знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та промисловість. Живлення було відновлено за резервною схемою.

Сьогодні вранці з технологічних причин знову вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмились побутові та промислові споживачі міст Херсон, Миколаїв, а також частково Миколаївської і Херсонської областей. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Світло у Херсоні енергетики обіцяють відновити впродовж кількох годин - ОВА16.10.24, 09:49 • 12122 перегляди

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 509 населених пунктів.

Як вказали у відомстві, енергосистема залишається збалансованою. Однак постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її роботу. Тому українців закликають продовжувати ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання, особливо у вечірній період навантаження з 17:00 до 22:00.

Імпорт 

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 9100 МВт*год та потужністю 1402 МВт.

Галущенко: основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона09.10.24, 18:49 • 38019 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
Харківська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Румунія
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