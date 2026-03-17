ОАЭ закрыли воздушное пространство из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Объединенные Арабские Эмираты приостановили авиасообщение после атаки дрона на аэропорт Дубая. Мера введена для защиты экипажей и территории страны.

Объединенные Арабские Эмираты рано утром закрыли свое воздушное пространство в качестве меры предосторожности на фоне продолжающейся войны в регионе. Об этом сообщило Генеральное управление гражданской авиации страны, передает Bloomberg, пишет УНН.

По информации государственного агентства WAM, решение предусматривает временное и полное прекращение полетов.

Воздушное пространство ОАЭ временно закрыто в качестве исключительной меры предосторожности для обеспечения безопасности полетов, экипажей и защиты территории страны

– отметили в авиационном регуляторе.

Накануне атака дрона вызвала пожар в Дубае

Закрытие воздушного пространства произошло на следующий день после инцидента в международном аэропорту Дубая. Там на несколько часов приостановили работу из-за удара беспилотника, который вызвал пожар в топливном резервуаре.

Израиль сообщил об уничтожении самолета лидера Ирана, на котором чиновники летали за оружием в страны "оси"16.03.26, 14:23 • 4892 просмотра

Аэропорт Дубая является одним из крупнейших авиационных хабов мира для дальнемагистральных рейсов. С начала войны на Ближнем Востоке он уже несколько раз подвергался атакам, что регулярно приводило к перебоям в работе авиасообщения.

Власти ОАЭ заявили, что решение о закрытии воздушного пространства принято после комплексной оценки рисков в координации с национальными и международными органами.

Новые удары сотрясли Ближний Восток, пожар возле аэропорта Дубая нарушил полеты16.03.26, 09:12 • 7492 просмотра

