ОАЭ закрыли воздушное пространство из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Объединенные Арабские Эмираты приостановили авиасообщение после атаки дрона на аэропорт Дубая. Мера введена для защиты экипажей и территории страны.
Объединенные Арабские Эмираты рано утром закрыли свое воздушное пространство в качестве меры предосторожности на фоне продолжающейся войны в регионе. Об этом сообщило Генеральное управление гражданской авиации страны, передает Bloomberg, пишет УНН.
По информации государственного агентства WAM, решение предусматривает временное и полное прекращение полетов.
Воздушное пространство ОАЭ временно закрыто в качестве исключительной меры предосторожности для обеспечения безопасности полетов, экипажей и защиты территории страны
Накануне атака дрона вызвала пожар в Дубае
Закрытие воздушного пространства произошло на следующий день после инцидента в международном аэропорту Дубая. Там на несколько часов приостановили работу из-за удара беспилотника, который вызвал пожар в топливном резервуаре.
Израиль сообщил об уничтожении самолета лидера Ирана, на котором чиновники летали за оружием в страны "оси"16.03.26, 14:23 • 4892 просмотра
Аэропорт Дубая является одним из крупнейших авиационных хабов мира для дальнемагистральных рейсов. С начала войны на Ближнем Востоке он уже несколько раз подвергался атакам, что регулярно приводило к перебоям в работе авиасообщения.
Власти ОАЭ заявили, что решение о закрытии воздушного пространства принято после комплексной оценки рисков в координации с национальными и международными органами.
Новые удары сотрясли Ближний Восток, пожар возле аэропорта Дубая нарушил полеты16.03.26, 09:12 • 7492 просмотра