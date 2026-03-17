$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
General Atomics MQ-9 Reaper

ОАЕ закрили повітряний простір через загострення ситуації на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Об'єднані Арабські Емірати призупинили авіасполучення після атаки дрона на аеропорт Дубая. Захід впроваджено для захисту екіпажів та території країни.

Об'єднані Арабські Емірати рано вранці закрили свій повітряний простір як запобіжний захід на тлі триваючої війни в регіоні. Про це повідомило Генеральне управління цивільної авіації країни, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією державного агентства WAM, рішення передбачає тимчасове і повне припинення польотів.

Повітряний простір ОАЕ тимчасово закрито як винятковий запобіжний захід для забезпечення безпеки польотів, екіпажів та захисту території країни

– зазначили в авіаційному регуляторі.

Напередодні атака дрона спричинила пожежу в Дубаї

Закриття повітряного простору відбулося наступного дня після інциденту в міжнародному аеропорту Дубая. Там на кілька годин призупинили роботу через удар безпілотника, який спричинив пожежу в паливному резервуарі.

Аеропорт Дубая є одним з найбільших авіаційних хабів світу для далекомагістральних рейсів. З початку війни на Близькому Сході він уже кілька разів зазнавав атак, що регулярно призводило до перебоїв у роботі авіасполучення.

Влада ОАЕ заявила, що рішення про закриття повітряного простору ухвалено після комплексної оцінки ризиків у координації з національними та міжнародними органами.

Степан Гафтко

Світ
Воєнний стан
Сутички
Bloomberg
Дубай
Об'єднані Арабські Емірати