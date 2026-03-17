ОАЕ закрили повітряний простір через загострення ситуації на Близькому Сході
Київ • УНН
Об'єднані Арабські Емірати призупинили авіасполучення після атаки дрона на аеропорт Дубая. Захід впроваджено для захисту екіпажів та території країни.
Об'єднані Арабські Емірати рано вранці закрили свій повітряний простір як запобіжний захід на тлі триваючої війни в регіоні. Про це повідомило Генеральне управління цивільної авіації країни, передає Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За інформацією державного агентства WAM, рішення передбачає тимчасове і повне припинення польотів.
Повітряний простір ОАЕ тимчасово закрито як винятковий запобіжний захід для забезпечення безпеки польотів, екіпажів та захисту території країни
Напередодні атака дрона спричинила пожежу в Дубаї
Закриття повітряного простору відбулося наступного дня після інциденту в міжнародному аеропорту Дубая. Там на кілька годин призупинили роботу через удар безпілотника, який спричинив пожежу в паливному резервуарі.
Ізраїль повідомив про знищення літака лідера Ірану, яким чиновники літали по зброю до країн "осі"16.03.26, 14:23 • 4888 переглядiв
Аеропорт Дубая є одним з найбільших авіаційних хабів світу для далекомагістральних рейсів. З початку війни на Близькому Сході він уже кілька разів зазнавав атак, що регулярно призводило до перебоїв у роботі авіасполучення.
Влада ОАЕ заявила, що рішення про закриття повітряного простору ухвалено після комплексної оцінки ризиків у координації з національними та міжнародними органами.
Нові удари сколихнули Близький Схід, пожежа біля аеропорту Дубая порушила польоти16.03.26, 09:12 • 7486 переглядiв