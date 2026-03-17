ОАЕ закрили повітряний простір через загострення ситуації на Близькому Сході

Об'єднані Арабські Емірати рано вранці закрили свій повітряний простір як запобіжний захід на тлі триваючої війни в регіоні. Про це повідомило Генеральне управління цивільної авіації країни, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За інформацією державного агентства WAM, рішення передбачає тимчасове і повне припинення польотів.

Повітряний простір ОАЕ тимчасово закрито як винятковий запобіжний захід для забезпечення безпеки польотів, екіпажів та захисту території країни – зазначили в авіаційному регуляторі.

Напередодні атака дрона спричинила пожежу в Дубаї

Закриття повітряного простору відбулося наступного дня після інциденту в міжнародному аеропорту Дубая. Там на кілька годин призупинили роботу через удар безпілотника, який спричинив пожежу в паливному резервуарі.

Ізраїль повідомив про знищення літака лідера Ірану, яким чиновники літали по зброю до країн "осі"

Аеропорт Дубая є одним з найбільших авіаційних хабів світу для далекомагістральних рейсів. З початку війни на Близькому Сході він уже кілька разів зазнавав атак, що регулярно призводило до перебоїв у роботі авіасполучення.

Влада ОАЕ заявила, що рішення про закриття повітряного простору ухвалено після комплексної оцінки ризиків у координації з національними та міжнародними органами.

Нові удари сколихнули Близький Схід, пожежа біля аеропорту Дубая порушила польоти