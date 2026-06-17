ОАЭ планируют полностью отказаться от зависимости от Ормузского пролива — СМИ

Объединенные Арабские Эмираты разрабатывают масштабный план, который должен позволить стране полностью избавиться от зависимости от Ормузского пролива для экспорта энергоресурсов и торговли. В Абу-Даби заявляют, что реализуют проект независимо от того, когда будет полностью восстановлено судоходство через стратегический водный путь. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди заявил, что страна движется к "нулевой зависимости" от Ормузского пролива.

Мы движемся к тому, чтобы иметь нулевую зависимость от Ормузского пролива, независимо от того, открыт он или нет. Мы надеемся, что он быстро заработает полноценно, но новый план будет реализовываться в любом случае - сказал Аль Зейуди.

По его словам, ключевыми элементами стратегии станут масштабное расширение портов Фуджейра, Хор-Факкан и Дибба на побережье Оманского залива, а также строительство нового порта за пределами Ормузского пролива.

Кроме того, Эмираты планируют инвестировать миллиарды долларов в новые нефтепроводы, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, чтобы соединить восточное побережье с нефтяными и газовыми месторождениями страны.

В частности, ОАЭ ускоряют реализацию проекта второго трубопровода к порту Фуджейра, что позволит вдвое увеличить экспорт нефти в обход Ормузского пролива. Также рассматривается строительство третьего нефтепровода и новых маршрутов для экспорта сжиженного природного газа и нефтехимической продукции.

В Bloomberg отмечают, что война между США, Израилем и Ираном продемонстрировала критическую зависимость мировой экономики от Ормузского пролива, через который до начала конфликта проходило около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

Несмотря на то, что ОАЭ уже частично переориентировали экспорт через восточное побережье, полностью отказаться от использования Ормузского пролива будет непросто. Особенно это касается экспорта СПГ, алюминия и значительной части импортных грузов, которые поступают через крупные порты Персидского залива.

В то же время власти страны подчеркивают, что диверсификация маршрутов является вопросом национальной безопасности после того, как во время войны Иран нанес массированные удары по территории ОАЭ, часть из которых повредила энергетическую и портовую инфраструктуру.

В Абу-Даби также подчеркнули, что выступают за полное восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив и не поддерживают намерения Ирана вводить плату за прохождение судов после завершения конфликта.

Трамп заявил, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и полностью откроется в пятницу