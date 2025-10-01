$41.320.16
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

С 1 октября в Украине вводятся новые правила для получателей субсидий, переводов с карты на карту, а также возможность оформить базовую социальную помощь. Кроме того, НБУ начнет постепенное изъятие из обращения монет номиналом 10 копеек.

Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября

С 1 октября украинцев ждет ряд важных нововведений, в частности, касающихся получателей субсидии на этот отопительный сезон, начнут действовать новые правила осуществления переводов с карты на карту, а также украинцы получат возможность оформить базовую социальную помощь, чье финансово-имущественное положение будет соответствовать критериям, пишет УНН.

Базовая социальная помощь

В марте Кабинет министров запустил экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи, которым с 1 июля был введен новый вид выплат для семей с низкими доходами.

С 1 июля ее могли получить граждане, которые на дату обращения за назначением помощи являются получателями:

  • государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
    • помощи на детей одиноким матерям;
      • помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
        • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

          С 1 октября 2025 года ее смогут получать – другие семьи, соответствующие требованиям экспериментального проекта.

          Как указывают в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, базовая социальная помощь - это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Он трансформирует 5 видов государственной помощи в одну существенную государственную поддержку, поэтому семьям не нужно будет оформлять документы для каждого из этих видов. 

          Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн. Размер помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

          Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или же оставить те "классические" виды, которые имеет сейчас. 

          Чтобы подать заявление онлайн, в Дії нужен биометрический документ - ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

          Сейчас сервис позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете один или несколько видов помощи: 

          • помощь малообеспеченным семьям;
            • выплата на детей одиноким матерям;
              • временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

                В то же время, для получателей помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, этот сервис временно недоступен. Эти семьи могут обратиться с письменным заявлением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. 

                • Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.
                  • Перейдите в раздел Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь → Получить помощь.
                    • Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.
                      • Если все устраивает, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Карту.
                        • Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи — они объединятся в одну выплату.
                          • Подпишите заявление Дія.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.
                            • Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется.
                              • После одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

                                Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат22.09.25, 14:53 • 48106 просмотров

                                Новые правила осуществления переводов с карты на карту

                                С 1 октября НБУ вводит кардинальные изменения в правилах осуществления карточных операций. Нововведения будут касаться отображения информации в выписках и платежках. 

                                Основой для новых правил стала технология открытого банкинга (Open Banking), которая была внедрена в августе 2025 года. Эта система позволила банкам получать подробную информацию об участниках финансовых операций как при переводах по IBAN, так и при транзакциях с карты на карту. 

                                Все карточные транзакции теперь сопровождаются указанием полного юридического названия компании, которая получила платеж. Вместо общих кодов или аббревиатур в выписках будет отображаться точная информация о бенефициаре.

                                При осуществлении переводов в выписке обязательно будут отображаться персональные идентификационные данные (ФИО) или название получателя и номер его счета, независимо от банка-эмитента карты.

                                Эквайры (компании, обрабатывающие карточные платежи) обязаны предоставлять полное наименование до подтверждения транзакции, что позволяет пользователям точно понимать назначение платежа.

                                Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет28.05.25, 09:00 • 74283 просмотра

                                Субсидии на отопительный сезон

                                С 1 октября Пенсионный фонд Украины проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял ноль гривен. 

                                При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года.  Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года.

                                Гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

                                Также в Фонд должны обратиться те, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

                                Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

                                В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). Например:

                                • договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
                                  • копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключении соответствующего договора;
                                    • справка ВПЛ – в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.

                                      Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):

                                      • лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
                                        • почтой на адрес территориального органа Фонда;
                                          • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение “Пенсионный фонд”.

                                            Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через "Портал Дія".

                                            В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. 

                                            С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный сезон: кому нужно обновить документы26.09.25, 23:32 • 10292 просмотра

                                            ЕСВ для ФЛП

                                            С 1 октября 2025 года уменьшится количество условий, когда ФЛП и другие самозанятые лица, за которых ЕСВ полностью уплатил работодатель, будут иметь право не уплачивать ЕСВ за себя – теперь не нужно будет иметь основное место работы.

                                            Итак, для освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и других самозанятых лиц останется лишь два условия:

                                            • работодатель (в том числе резидент “Дія Сіті”) уже уплатил за них ЕСВ;
                                              • сумма уплаченного ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса.

                                                Если же работодателем уплачено меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ и осуществляют его уплату. 

                                                Для ФЛП на едином налоге это обязательно, другие самозанятые лица – если есть чистый доход за этот период – обязательно, если нет – по желанию. При этом:

                                                • база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину;
                                                  • сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса.

                                                    ФЛП и самозанятые получат расширенное право не уплачивать ЕСВ за себя с 1 октября - ГНС26.09.25, 15:03 • 2632 просмотра

                                                    Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения с 1 октября

                                                    Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Эти разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и далее будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать.

                                                    Попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

                                                    Сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

                                                    • 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;
                                                      • 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек (это 27,4% от общего количества монет в обращении).

                                                        В то же время, если с 1 октября 2025 года при наличных операциях в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления начали применяться при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).

                                                        Округление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:

                                                        • сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;
                                                          • сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;
                                                            • сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;
                                                              • сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

                                                                Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ17.09.25, 19:51 • 37210 просмотров

                                                                Павел Башинский

                                                                ОбществопубликацииФинансы
                                                                Пенсионный фонд Украины
                                                                Министерство социальной политики Украины
                                                                Национальный банк Украины
                                                                Украина