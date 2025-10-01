Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября

С 1 октября украинцев ждет ряд важных нововведений, в частности, касающихся получателей субсидии на этот отопительный сезон, начнут действовать новые правила осуществления переводов с карты на карту, а также украинцы получат возможность оформить базовую социальную помощь, чье финансово-имущественное положение будет соответствовать критериям, пишет УНН.

Базовая социальная помощь

В марте Кабинет министров запустил экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи, которым с 1 июля был введен новый вид выплат для семей с низкими доходами.

С 1 июля ее могли получить граждане, которые на дату обращения за назначением помощи являются получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноким матерям;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

С 1 октября 2025 года ее смогут получать – другие семьи, соответствующие требованиям экспериментального проекта.

Как указывают в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, базовая социальная помощь - это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Он трансформирует 5 видов государственной помощи в одну существенную государственную поддержку, поэтому семьям не нужно будет оформлять документы для каждого из этих видов.

Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн. Размер помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или же оставить те "классические" виды, которые имеет сейчас.

Чтобы подать заявление онлайн, в Дії нужен биометрический документ - ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Сейчас сервис позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете один или несколько видов помощи:

помощь малообеспеченным семьям;

выплата на детей одиноким матерям;

временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

В то же время, для получателей помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, этот сервис временно недоступен. Эти семьи могут обратиться с письменным заявлением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.

Перейдите в раздел Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь → Получить помощь.

Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.

Если все устраивает, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Карту.

Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи — они объединятся в одну выплату.

Подпишите заявление Дія.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.

Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется.

После одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

Новые правила осуществления переводов с карты на карту

С 1 октября НБУ вводит кардинальные изменения в правилах осуществления карточных операций. Нововведения будут касаться отображения информации в выписках и платежках.

Основой для новых правил стала технология открытого банкинга (Open Banking), которая была внедрена в августе 2025 года. Эта система позволила банкам получать подробную информацию об участниках финансовых операций как при переводах по IBAN, так и при транзакциях с карты на карту.

Все карточные транзакции теперь сопровождаются указанием полного юридического названия компании, которая получила платеж. Вместо общих кодов или аббревиатур в выписках будет отображаться точная информация о бенефициаре.

При осуществлении переводов в выписке обязательно будут отображаться персональные идентификационные данные (ФИО) или название получателя и номер его счета, независимо от банка-эмитента карты.

Эквайры (компании, обрабатывающие карточные платежи) обязаны предоставлять полное наименование до подтверждения транзакции, что позволяет пользователям точно понимать назначение платежа.

Субсидии на отопительный сезон

С 1 октября Пенсионный фонд Украины проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял ноль гривен.

При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года.

Гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также в Фонд должны обратиться те, кто получал жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам).

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). Например:

договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключении соответствующего договора;

справка ВПЛ – в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.

Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

почтой на адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение “Пенсионный фонд”.

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через "Портал Дія".

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода.

ЕСВ для ФЛП

С 1 октября 2025 года уменьшится количество условий, когда ФЛП и другие самозанятые лица, за которых ЕСВ полностью уплатил работодатель, будут иметь право не уплачивать ЕСВ за себя – теперь не нужно будет иметь основное место работы.

Итак, для освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и других самозанятых лиц останется лишь два условия:

работодатель (в том числе резидент “Дія Сіті”) уже уплатил за них ЕСВ;

сумма уплаченного ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса.

Если же работодателем уплачено меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ и осуществляют его уплату.

Для ФЛП на едином налоге это обязательно, другие самозанятые лица – если есть чистый доход за этот период – обязательно, если нет – по желанию. При этом:

база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину;

сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса.

Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения с 1 октября

Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Эти разменные монеты остаются платежным средством. Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и далее будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать.

Попадая в банки, такие монеты больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

Сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет:

1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек;

4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек (это 27,4% от общего количества монет в обращении).

В то же время, если с 1 октября 2025 года при наличных операциях в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила округления общих сумм в чеке (ранее подобные правила округления начали применяться при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек).

Округление общих сумм в чеке при расчетах наличными за товары (работы, услуги) будет проводиться по следующим правилам:

сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 25 до 49 копеек, округляется в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 51 до 74 копеек, округляется в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма, заканчивающаяся от 75 до 99 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

