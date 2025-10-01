$41.320.16
48.440.03
ukenru
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня

Київ • УНН

 • 12552 перегляди

З 1 жовтня в Україні запроваджуються нові правила для отримувачів субсидій, переказів з картки на картку, а також можливість оформити базову соціальну допомогу. Крім того, НБУ розпочне поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок.

Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня

З 1 жовтня на українців чекає низка важливих нововведень, зокрема, які стосуватимуться отримувачів субсидії на цей опалювальний сезон, почнуть діяти нові правила здійснення переказів з картки на картку, а також українці отримають можливість оформити базову соціальну допомогу, чий фінансово-майновий стан відповідатиме критеріям, пише УНН.

Базова соціальна допомога

В березні Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт щодо надання базової соціальної допомоги, яким з 1 липня було запроваджено новий вид виплат для сімей з низькими доходами.

З 1 липня її могли отримати громадяни, які на дату звернення за призначенням допомоги є отримувачами:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
    • допомоги на дітей одиноким матерям;
      • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
        • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

          З 1 жовтня 2025 року її зможуть отримувати – інші сім’ї, які відповідають вимогам експериментального проєкту.

          Як вказують в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, базова соціальна допомога - це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує 5 видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку, тож сім'ям не потрібно буде оформлювати документи для кожного з цих видів. 

          Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

          Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті "класичні" види, які має зараз. 

          Щоб подати заяву онлайн, у Дії потрібен біометричний документ - ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер (РНОКПП).

          Зараз сервіс дає змогу оформити базову соціальну допомогу, якщо отримуєте одну або декілька видів допомоги: 

          • допомога малозабезпеченим сім'ям;
            • виплата на дітей одиноким матерям;
              • тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

                Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. 

                • Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся.
                  • Перейдіть у розділ Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога → Отримати допомогу.
                    • Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми.
                      • Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку.
                        • Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату.
                          • Підпишіть заяву Дія.Підписом та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини.
                            • Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається.
                              • Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

                                Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат22.09.25, 14:53 • 48106 переглядiв

                                Нові правила здійснення переказів з картки на картку

                                З 1 жовтня НБУ запроваджує кардинальні зміни у правилах здійснення карткових операцій. Нововведення стосуватимуться відображення інформації у виписках та платіжках. 

                                Основою для нових правил стала технологія відкритого банкінгу (Open Banking), яка була запроваджена у серпні 2025 року. Ця система дозволила банкам отримувати детальну інформацію про учасників фінансових операцій як при переказах по IBAN, так і при транзакціях з картки на картку. 

                                Усі карткові транзакції тепер супроводжуються зазначенням повної юридичної назви компанії, яка отримала платіж. Замість загальних кодів чи абревіатур у виписках відображатиметься точна інформація про бенефіціара.

                                При здійсненні переказів у виписці обов’язково відображатимуться персональні ідентифікаційні дані (ПІБ) або назва отримувача та номер його рахунку, незалежно від банку-емітента картки.

                                Еквайри (компанії, що обробляють карткові платежі) зобов’язані надавати повне найменування до підтвердження транзакції, що дозволяє користувачам точно розуміти призначення платежу.

                                Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине28.05.25, 09:00 • 74283 перегляди

                                Субсидії на опалювальний сезон

                                З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період складав нуль гривень. 

                                Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року.  Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року.

                                Громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

                                Також до Фонду мають звернутись ті, хто отримував житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.

                                Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

                                Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

                                • договір найму (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
                                  • копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;
                                    • довідка ВПО – у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.

                                      Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

                                      • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
                                        • поштою на адресу територіального органу Фонду;
                                          • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

                                            Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через "Портал Дія".

                                            У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. 

                                            З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи26.09.25, 23:32 • 10292 перегляди

                                            ЄСВ для ФОП

                                            З 1 жовтня 2025 року зменшиться кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе – тепер не потрібно буде мати основне місце роботи.

                                            Отже, для звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та інших самозайнятих осіб залишиться лише дві умови:

                                            • роботодавець (у тому числі резидент “Дія Сіті”) вже сплатив за них ЄСВ;
                                              • сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

                                                Якщо ж роботодавцем сплачено менше мінімального страхового внеску, ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначають базу нарахування ЄСВ та здійснюють його сплату. 

                                                Для ФОП на єдиному податку це обов’язково, інші самозайняті особи – якщо є чистий дохід за цей період – обов’язково, якщо немає – за бажанням. При цьому:

                                                • база для нарахування не може перевищувати встановлену законом максимальну величину;
                                                  • сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

                                                    ФОП та самозайняті отримають розширене право не сплачувати ЄСВ за себе з 1 жовтня - ДПС26.09.25, 15:03 • 2632 перегляди

                                                    Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу з 1 жовтня

                                                    Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року. Ці розмінні монети залишаються платіжним засобом. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

                                                    Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

                                                    Наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

                                                    • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
                                                      • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

                                                        Водночас, якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

                                                        Заокруглення загальних сум у чеку під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводитиметься за такими правилами:

                                                        • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
                                                          • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
                                                            • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
                                                              • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

                                                                Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ17.09.25, 19:51 • 37210 переглядiв

                                                                Павло Башинський

                                                                СуспільствоПублікаціїФінанси
                                                                Пенсійний фонд України
                                                                Міністерство соціальної політики України
                                                                Національний банк України
                                                                Україна