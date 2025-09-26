З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи
Київ • УНН
Пенсійний фонд України з 1 жовтня автоматично розрахує житлові субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років для більшості домогосподарств. При розрахунку враховуються доходи за I та II квартали 2025 року, а пенсія – за серпень 2025 року.
Пенсійний фонд України з 1 жовтня проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років, для більшості домогосподарств – автоматично. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Деталі
У ПФУ нагадують, що субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період становив 0,00 грн.
Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року
Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії
Необхідно звернутись до територіального органу ПФУ:
- громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію;
- українцям, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство;
- людям, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена (оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку).
Які документи потрібні
Для призначення житлової субсидії надаються:
- заява;
- декларація (за встановленими формами).
Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):
- договір найму (оренди) житла — у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
- копія договору про реструктуризацію заборгованості — за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;
- довідка ВПО — у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.
Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):
- особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ;
- поштою на адресу територіального органу ПФУ;
- онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".
"У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше – з місяця звернення", - повідомили у пенсійному Фонді України.
Нагадаємо
В Україні стартує четвертий опалювальний сезон в умовах війни, при цьому Рівненська область починає його найпершою. Тарифи на опалення залишаються незмінними, а країна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР24.09.25, 14:07 • 47921 перегляд