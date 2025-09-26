З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи

$41.490.08
26 вересня, 14:33 • 19301 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 35640 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 18631 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19090 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 21962 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21649 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36256 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 40481 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 44623 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28936 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto
26 вересня, 12:18 • 27594 перегляди
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі
26 вересня, 15:36 • 3286 перегляди
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох
15:48 • 4290 перегляди
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко
16:04 • 4580 перегляди
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами
16:16 • 3490 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Метте Фредеріксен
Олег Синєгубов
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Пенсійний фонд України з 1 жовтня автоматично розрахує житлові субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років для більшості домогосподарств. При розрахунку враховуються доходи за I та II квартали 2025 року, а пенсія – за серпень 2025 року.

З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи

Пенсійний фонд України з 1 жовтня проведе розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років, для більшості домогосподарств – автоматично. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Деталі

У ПФУ нагадують, що субсидія розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для більшості громадян такий розрахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період становив 0,00 грн.

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року

- йдеться у дописі.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Необхідно звернутись до територіального органу ПФУ:

  • громадянам, які планують вперше отримати житлову субсидію;
    • українцям, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство;
      • людям, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена (оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку).

        Які документи потрібні

        Для призначення житлової субсидії надаються:

        • заява;
          • декларація (за встановленими формами).

            Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

            • договір найму (оренди) житла — у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
              • копія договору про реструктуризацію заборгованості — за умови наявності заборгованості та укладання відповідного договору;
                • довідка ВПО — у разі звернення за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання.

                  Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів (за вибором):

                  • особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ;
                    • поштою на адресу територіального органу ПФУ;
                      • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

                        Крім того, документи на призначення субсидії можна подавати через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

                        "У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше – з місяця звернення", - повідомили у пенсійному Фонді України.

                        Нагадаємо

                        В Україні стартує четвертий опалювальний сезон в умовах війни, при цьому Рівненська область починає його найпершою. Тарифи на опалення залишаються незмінними, а країна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

                        Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР24.09.25, 14:07 • 47921 перегляд

                        Віта Зеленецька

                        Фінанси
                        Електроенергія
                        Пенсійний фонд України
                        Рівненська область
                        Україна