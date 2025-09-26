$41.490.08
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный сезон: кому нужно обновить документы

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Пенсионный фонд Украины с 1 октября автоматически рассчитает жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов для большинства домохозяйств. При расчете учитываются доходы за I и II кварталы 2025 года, а пенсия – за август 2025 года.

С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный сезон: кому нужно обновить документы

Пенсионный фонд Украины с 1 октября проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов, для большинства домохозяйств – автоматически. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Детали

В ПФУ напоминают, что субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял 0,00 грн.

При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года

- говорится в сообщении.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

Необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ:

  • гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию;
    • украинцам, которые получали жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство;
      • людям, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена (оформлен договор реструктуризации или обжалован вопрос задолженности по оплате ЖКУ в судебном порядке).

        Какие документы нужны

        Для назначения жилищной субсидии предоставляются:

        • заявление;
          • декларация (по установленным формам).

            В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

            • договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
              • копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключении соответствующего договора;
                • справка ВПЛ — в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.

                  Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):

                  • лично, обратившись в сервисный центр ПФУ;
                    • почтой на адрес территориального органа ПФУ;
                      • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

                        Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал "Дія".

                        "В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение имело место позже – с месяца обращения", - сообщили в Пенсионном Фонде Украины.

                        Напомним

                        В Украине стартует четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.

                        Вита Зеленецкая

                        Финансы
                        Электроэнергия
                        Пенсионный фонд Украины
                        Ровненская область
                        Украина