С 1 октября будут назначаться субсидии на отопительный сезон: кому нужно обновить документы
Киев • УНН
Пенсионный фонд Украины с 1 октября автоматически рассчитает жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов для большинства домохозяйств. При расчете учитываются доходы за I и II кварталы 2025 года, а пенсия – за август 2025 года.
Пенсионный фонд Украины с 1 октября проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов, для большинства домохозяйств – автоматически. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Детали
В ПФУ напоминают, что субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял 0,00 грн.
При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года
Кому необходимо обращаться за назначением субсидии
Необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ:
- гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию;
- украинцам, которые получали жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство;
- людям, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена (оформлен договор реструктуризации или обжалован вопрос задолженности по оплате ЖКУ в судебном порядке).
Какие документы нужны
Для назначения жилищной субсидии предоставляются:
- заявление;
- декларация (по установленным формам).
В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):
- договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
- копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключении соответствующего договора;
- справка ВПЛ — в случае обращения за назначением жилищной субсидии по месту фактического проживания.
Подать документы на назначение жилищной субсидии можно одним из способов (по выбору):
- лично, обратившись в сервисный центр ПФУ;
- почтой на адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал "Дія".
"В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение имело место позже – с месяца обращения", - сообщили в Пенсионном Фонде Украины.
Напомним
В Украине стартует четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.
