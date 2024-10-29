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Норвегия выделяет почти 120 миллионов евро на ЗРК Patriot для Румынии вместо переданного Украине

Норвегия выделяет почти 120 миллионов евро на ЗРК Patriot для Румынии вместо переданного Украине

Киев  •  УНН

13:37 • 9137 просмотра

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Норвегия предоставит 118 млн евро для приобретения системы Patriot для Украины через Румынию. Проект реализуется совместно с США и Германией, ранее Норвегия уже выделила 4 млрд крон на усиление украинской ПВО.

Норвегия объявила о новом пакете поддержки для Украины в почти 120 миллионов евро, которые пойдут на финансирование еще одной системы ПВО. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стьоре, передает УНН.

Детали

Стьоре рассказал, что Норвегия выделяет 1,4 млрд норвежских крон - более 118 млн евро - на проект, по которому союзники финансируют предоставление Румынией Украине еще одной системы Patriot.

Кроме Норвегии, участвуют в том числе Германия и США.  

Приоритетом Норвегии является поддержка Украины противовоздушной обороной, и я рад, что мы можем способствовать тому, чтобы Украина получила доступ к новой батарее Patriot.

- заявил Стьоре.

Дополнение

В правительстве Норвегии также отметили, что ранее страна дала 4 миллиарда крон на усиление украинской ПВО, в частности покупку ракет-перехватчиков для Patriot, покупку батареи IRIS-T и ремонт уже имеющихся систем ПВО.

Кроме того, Норвегия передала систему NASAMS, а ее инструкторы обучали украинских операторов пользоваться западными системами ПВО.

Напомним,

По итогам саммита "Украина - Северная Европа" премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении Украине 500 млн евро помощи. Из этой суммы 350 млн евро будет направлено на военные нужды.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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